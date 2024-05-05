Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
В Днепре третья команда УПЛ будет принимать четвертую, но между ними разница в девять очков. Днепряне сейчас в первую очередь должны сосредоточиться на удержании текущего места, чтобы в следующем сезоне играть в еврокубках. Противостояние первого круга между этими командами завершилось разгромной победой "Кривбасса" – 3:0.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Матч 27-го тура УПЛ состоится в понедельник, шестого мая, в 13:00 в Днепре на "Днепр Арене".
Наблюдать за трансляцией матча можно на телеканале 2+2. Его можно найти на любой платформе и любом провайдере телевидения. Прямую трансляцию также можно будет просмотреть на YouTube.
Популярное сейчас
- Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024
- Барселона принялась искать замену Левандовскому. Известно, кто главный фаворит
- Гол Довбика выводит Жирону в ЛЧ, чемпионство Реала и первая победа Скрипника. Главные новости за 4-е мая
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО