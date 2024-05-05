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Днепр-1 – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Днепр-1 - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В Днепре третья команда УПЛ будет принимать четвертую, но между ними разница в девять очков. Днепряне сейчас в первую очередь должны сосредоточиться на удержании текущего места, чтобы в следующем сезоне играть в еврокубках. Противостояние первого круга между этими командами завершилось разгромной победой "Кривбасса" – 3:0.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 27-го тура УПЛ состоится в понедельник, шестого мая, в 13:00 в Днепре на "Днепр Арене".

Наблюдать за трансляцией матча можно на телеканале 2+2. Его можно найти на любой платформе и любом провайдере телевидения. Прямую трансляцию также можно будет просмотреть на YouTube.

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Кривбас
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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