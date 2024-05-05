Днепр-1 – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Днепре третья команда УПЛ будет принимать четвертую, но между ними разница в девять очков. Днепряне сейчас в первую очередь должны сосредоточиться на удержании текущего места, чтобы в следующем сезоне играть в еврокубках. Противостояние первого круга между этими командами завершилось разгромной победой "Кривбасса" – 3:0.

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Матч 27-го тура УПЛ состоится в понедельник, шестого мая, в 13:00 в Днепре на "Днепр Арене".

Наблюдать за трансляцией матча можно на телеканале 2+2. Его можно найти на любой платформе и любом провайдере телевидения. Прямую трансляцию также можно будет просмотреть на YouTube.