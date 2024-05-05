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"Будет очень интересный матч для болельщиков": Шищенко - об игре с Зарей
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uafc.org.ua
Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко поделился мнениями о предстоящей игре против "Зари"
"Заря" - очень хорошая команда, очень мобильная команда, мотивированная, потому что она еще не забронировала себе место в Премьер-лиге. Очень непростой будет игра, сложная игра будет. Готовимся, как обычно, к любому сопернику с которым мы играем. Поэтому, думаю, будет очень интересный матч для болельщиков. Очень хорошая атака. Очень отличный нападающий, мобильный агрессивный, еще есть ребята в атакующей линии, которые могут создать проблемы нам. Поэтому мы очень серьезно эту неделю готовились к "Заре".
Напомним, сегодня в 13:00 "Полесье" сыграет против "Зари". Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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