"Будет очень интересный матч для болельщиков": Шищенко - об игре с Зарей

Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко поделился мнениями о предстоящей игре против "Зари"

"Заря" - очень хорошая команда, очень мобильная команда, мотивированная, потому что она еще не забронировала себе место в Премьер-лиге. Очень непростой будет игра, сложная игра будет. Готовимся, как обычно, к любому сопернику с которым мы играем. Поэтому, думаю, будет очень интересный матч для болельщиков. Очень хорошая атака. Очень отличный нападающий, мобильный агрессивный, еще есть ребята в атакующей линии, которые могут создать проблемы нам. Поэтому мы очень серьезно эту неделю готовились к "Заре".