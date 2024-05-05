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Динамо Киев - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо Киев – Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо Киев - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Колос" уже практически закончил этот чемпионат с точки зрения турнирной борьбы, но в плане построения команды на будущее все только начинается. В воскресенье, пятого мая, ковалевцы проведут первый матч под руководством Александра Поздеева. Соперник – очень грозный. Очень грозный и очень мотивированный. "Динамо" ведет борьбу с "Шахтером" за чемпионство. Сейчас отстает на четыре очка, однако впереди – очный матч между соперниками. Задача киевлян – брать свое и быть готовыми воспользоваться осечкой конкурента, если такова будет.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале 2+2 і на ютуб-платформе Football Hub.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур
5 мая 2024. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Динамо" Киев 15:30 "Колос"

Видеотрансляция – 2+2, Football Hub
Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Телетрансляція матчу Динамо - Колос
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