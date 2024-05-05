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Капитан Металлиста 1925: Я очень редко забиваю, раз в год. Больше не буду
Стал одним из создателей долгожданной победы
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок прокомментировал победу харьковчан над "Ворсклой".
“ – Очень сложный соперник, тщательно готовившийся к этой игре. Хорошо действовали в первом тайме, контролировали мяч и саму игру. Уважаем этого соперника, но для нас это долгожданная победа, которую мы так ждали. Приятно ли выигрывать? Да, еще и отличился голом. Я уже говорил, что забиваю раз в год, так оно и есть.
– Тебя не хватало в игре с “Кривбассом”, сегодня твое появление на поле дополнительно мотивировало команду?
– Вы знаете, у нас сейчас такая конкуренция, что не важно кто на поле, все могут заменить друг друга. "Кривбасс" очень тяжелый соперник, а сегодня все хорошо работали и я благодарен команде. Забил гол и рад этому.
– Как тебе удалось забить, опиши этот эпизод?
– Но как-то удалось, я очень редко забиваю, раз в год. Больше не буду (смеется, – примечание).
– Как тренер мотивирует на матче, ведь ситуация в турнирной таблице сложная?
– Мы понимаем, что это долгожданная победа, но мы в зоне вылета. Да, сегодня победа и плюс три очка, но кардинально для нас ничего не изменилось. Впереди для нас три финала, если будем играть, как сегодня, будут все шансы остаться”, - сказал Габелок.
В этом сезоне на счету полузащитника один гол и три ассиста в 24 матчах УПЛ.
"Металлист 1925" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда находится в зоне переходных матчей. Следующий поединок харьковчане проведут против "Черноморца" 12 мая.
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