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Капитан Металлиста 1925: Я очень редко забиваю, раз в год. Больше не буду

Премьер-лига

Стал одним из создателей долгожданной победы

Капитан Металлиста 1925: Я очень редко забиваю, раз в год. Больше не буду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок прокомментировал победу харьковчан над "Ворсклой".

“ – Очень сложный соперник, тщательно готовившийся к этой игре. Хорошо действовали в первом тайме, контролировали мяч и саму игру. Уважаем этого соперника, но для нас это долгожданная победа, которую мы так ждали. Приятно ли выигрывать? Да, еще и отличился голом. Я уже говорил, что забиваю раз в год, так оно и есть.

– Тебя не хватало в игре с “Кривбассом”, сегодня твое появление на поле дополнительно мотивировало команду?

– Вы знаете, у нас сейчас такая конкуренция, что не важно кто на поле, все могут заменить друг друга. "Кривбасс" очень тяжелый соперник, а сегодня все хорошо работали и я благодарен команде. Забил гол и рад этому.

– Как тебе удалось забить, опиши этот эпизод?

– Но как-то удалось, я очень редко забиваю, раз в год. Больше не буду (смеется, – примечание).

– Как тренер мотивирует на матче, ведь ситуация в турнирной таблице сложная?

– Мы понимаем, что это долгожданная победа, но мы в зоне вылета. Да, сегодня победа и плюс три очка, но кардинально для нас ничего не изменилось. Впереди для нас три финала, если будем играть, как сегодня, будут все шансы остаться”, - сказал Габелок.

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В этом сезоне на счету полузащитника один гол и три ассиста в 24 матчах УПЛ.

"Металлист 1925" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда находится в зоне переходных матчей. Следующий поединок харьковчане проведут против "Черноморца" 12 мая.

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Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Офіційний сайт Металіста 1925
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Одиссей(Афула) (Афула)
05.05.2024 в 11:03
Жаль,мог Довбик оформить дубль.
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Комментарии 1
Одиссей(Афула) (Афула)
05.05.2024 в 11:03
Жаль,мог Довбик оформить дубль.
Ответить
0
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