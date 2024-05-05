  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Если мы выигрываем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу". Бизимана поделился планами на 27 тур
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Если мы выигрываем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу". Бизимана поделился планами на 27 тур

Премьер-лига

Разобрал Днепр-1

"Если мы выигрываем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу". Бизимана поделился планами на 27 тур

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана поделился мнениями по поводу грядущего матча против "Днепра-1".

Впереди - дерби против "Днепра-1". Является ли принципиальным для тебя этот поединок?

Конечно, каждая игра важна. Да, это дерби, особая игра для нас, такие матчи всегда волнующие. Поэтому уже скоро мы отправимся в Днепр и сделаем все возможное, чтобы победить.

Неудачная серия днепрян говорит о чем-то?

Я так не думаю. Когда речь идет о дерби, то ты не думаешь о предыдущих неудачных матчах. Дерби - это всегда сложная игра для обеих команд. Поэтому мы не должны обращать внимание на предыдущие матчи днепрян. Наша задача - поехать, выложиться на сто процентов и идти к победе.

Какие сильные стороны можешь выделить у "Днепра-1"?

Понимаю, что это достойная команда, там есть сильные игроки, но я не так много знаю о них. Сейчас все эти дни мы анализируем и разбираем соперника. Уже после его изучения мы будем знать о "Днепре-1" больше игровых деталей.

Можно ли этот матч назвать ключевым в битве за бронзу чемпионата?

Я считаю, это всем понятно: если мы выиграем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу. Да, это одна из решающих битв. Но сейчас каждая игра важна. Мы сделаем все, что можно, чтобы после 30 тура у "Кривбасса" был достойный результат в таблице.

Напомним, за этот сезон Бизимана сыграл в 25 матчах УПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Капитан Металлиста 1925: Я очень редко забиваю, раз в год. Больше не буду
yellow-arrow
"Будет очень интересный матч для болельщиков": Шищенко - об игре с Зарей
yellow-arrow
Динамо Киев - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Джихад Бизимана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости