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"Если мы выигрываем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу". Бизимана поделился планами на 27 тур
Разобрал Днепр-1
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана поделился мнениями по поводу грядущего матча против "Днепра-1".
Впереди - дерби против "Днепра-1". Является ли принципиальным для тебя этот поединок?
Конечно, каждая игра важна. Да, это дерби, особая игра для нас, такие матчи всегда волнующие. Поэтому уже скоро мы отправимся в Днепр и сделаем все возможное, чтобы победить.
Неудачная серия днепрян говорит о чем-то?
Я так не думаю. Когда речь идет о дерби, то ты не думаешь о предыдущих неудачных матчах. Дерби - это всегда сложная игра для обеих команд. Поэтому мы не должны обращать внимание на предыдущие матчи днепрян. Наша задача - поехать, выложиться на сто процентов и идти к победе.
Какие сильные стороны можешь выделить у "Днепра-1"?
Понимаю, что это достойная команда, там есть сильные игроки, но я не так много знаю о них. Сейчас все эти дни мы анализируем и разбираем соперника. Уже после его изучения мы будем знать о "Днепре-1" больше игровых деталей.
Можно ли этот матч назвать ключевым в битве за бронзу чемпионата?
Я считаю, это всем понятно: если мы выиграем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу. Да, это одна из решающих битв. Но сейчас каждая игра важна. Мы сделаем все, что можно, чтобы после 30 тура у "Кривбасса" был достойный результат в таблице.
Напомним, за этот сезон Бизимана сыграл в 25 матчах УПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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