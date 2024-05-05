"Если мы выигрываем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу". Бизимана поделился планами на 27 тур

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана поделился мнениями по поводу грядущего матча против "Днепра-1".

Впереди - дерби против "Днепра-1". Является ли принципиальным для тебя этот поединок?

Конечно, каждая игра важна. Да, это дерби, особая игра для нас, такие матчи всегда волнующие. Поэтому уже скоро мы отправимся в Днепр и сделаем все возможное, чтобы победить.

Неудачная серия днепрян говорит о чем-то?

Я так не думаю. Когда речь идет о дерби, то ты не думаешь о предыдущих неудачных матчах. Дерби - это всегда сложная игра для обеих команд. Поэтому мы не должны обращать внимание на предыдущие матчи днепрян. Наша задача - поехать, выложиться на сто процентов и идти к победе.

Какие сильные стороны можешь выделить у "Днепра-1"?

Понимаю, что это достойная команда, там есть сильные игроки, но я не так много знаю о них. Сейчас все эти дни мы анализируем и разбираем соперника. Уже после его изучения мы будем знать о "Днепре-1" больше игровых деталей.

Можно ли этот матч назвать ключевым в битве за бронзу чемпионата?

Я считаю, это всем понятно: если мы выиграем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу. Да, это одна из решающих битв. Но сейчас каждая игра важна. Мы сделаем все, что можно, чтобы после 30 тура у "Кривбасса" был достойный результат в таблице.