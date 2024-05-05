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Полузащитник Полесья: Мы хотим впервые в истории выйти в еврокубки
Настроены на еврокубки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Полесья" Иван Петряк поделился комментариями по поводу сегодняшней игры против "Зари".
"Во-первых, у нас задача - мы хотим впервые в истории выйти в еврокубки и где-то риск, и у нас вингеры атакующие больше помогают защитному звену, защитникам и это же видно. Для нас осталось меньше месяца и сейчас строить атакующий футбол, когда результат на первом месте - для этого будут сборы, для этого будет время. А сейчас надо попотеть, потерпеть - нужен результат и каждую игру мы стараемся, где-то может не хватит, где-то еще что-то, но в целом слава Богу очки набираем. Двигаемся дальше".
Напомним, Иван Петряк начинал свою карьеру за луганскую "Зару". Сегодня в 13:00 "Полесье" сыграет против "Зари". Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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