Полузащитник Полесья: Мы хотим впервые в истории выйти в еврокубки

Полузащитник "Полесья" Иван Петряк поделился комментариями по поводу сегодняшней игры против "Зари".

"Во-первых, у нас задача - мы хотим впервые в истории выйти в еврокубки и где-то риск, и у нас вингеры атакующие больше помогают защитному звену, защитникам и это же видно. Для нас осталось меньше месяца и сейчас строить атакующий футбол, когда результат на первом месте - для этого будут сборы, для этого будет время. А сейчас надо попотеть, потерпеть - нужен результат и каждую игру мы стараемся, где-то может не хватит, где-то еще что-то, но в целом слава Богу очки набираем. Двигаемся дальше".