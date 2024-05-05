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Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Второй раз за эту неделю "горняки" сойдутся с "моряками" в очном поединке. Только на этот раз, в отличие от матча в среду, хозяином этой игры выступит команда Марино Пушича. Это уже будет третья встреча донецкого и одесского коллективов в этом сезоне. Оба предыдущих матча закончились разгромными победами "Шахтера". При этом с идентичным счетом - дважды по 4:1.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 27-й тур
5 мая 2024. Киевская область, "Арена Левый берг"
"Шахтер" 18:00 "Черноморец"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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