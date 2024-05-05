Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Второй раз за эту неделю "горняки" сойдутся с "моряками" в очном поединке. Только на этот раз, в отличие от матча в среду, хозяином этой игры выступит команда Марино Пушича. Это уже будет третья встреча донецкого и одесского коллективов в этом сезоне. Оба предыдущих матча закончились разгромными победами "Шахтера". При этом с идентичным счетом - дважды по 4:1.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур

5 мая 2024. Киевская область, "Арена Левый берг"

"Шахтер" 18:00 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>