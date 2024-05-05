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Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй раз за эту неделю "горняки" сойдутся с "моряками" в очном поединке. Только на этот раз, в отличие от матча в среду, хозяином этой игры выступит команда Марино Пушича. Это уже будет третья встреча донецкого и одесского коллективов в этом сезоне. Оба предыдущих матча закончились разгромными победами "Шахтера". При этом с идентичным счетом - дважды по 4:1.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур
5 мая 2024. Киевская область, "Арена Левый берг"

"Шахтер" 18:00 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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