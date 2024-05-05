Шахтер - Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

В Пасху, 5 мая, в рамках 27-го тура УПЛ 2023/24 лидер первенства донецкий "Шахтер" на Киевщине будет принимать одесский "Черноморец".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.