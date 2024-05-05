Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Колоса: На Фесюна охотятся клубы из топ-чемпионатов
О будущем Фесюна
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий прокомментировал ситуацию вокруг Фесюна.
Много слухов вокруг вашего молодого вратаря Фесюна, которого активно сватают в "Шахтер". Кирилл проводит свои последние матчи за "Колос"?
Кирилл имеет предложения здесь и за рубежом. Окончательно все станет известно после окончания сезона. Чуть больше месяца подождать.
В Европе кто проявляет к нему интерес? Топ-лиги, второй элешон?
Кирилл сейчас является игроком "Колоса", но имеет предложения из топ-чемпионатов.
Фесюн - основной кандидат в "Колосе" на то, чтобы получить приглашение в национальную сборную Украины?
На сегодняшний день - да.
Напомним, Кирилл Фесюн – голкипер ковалевского "Колоса". За этот сезон Фесюн сыграл в 25 матчах, в которых выстоял "на ноль" в 12 играх.
Популярное сейчас
- Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024
- Барселона принялась искать замену Левандовскому. Известно, кто главный фаворит
- Гол Довбика выводит Жирону в ЛЧ, чемпионство Реала и первая победа Скрипника. Главные новости за 4-е мая
- Победа Оболони и первый триумф Скрипника в Металлисте 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО