Спортдир Колоса: На Фесюна охотятся клубы из топ-чемпионатов

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий прокомментировал ситуацию вокруг Фесюна.

Много слухов вокруг вашего молодого вратаря Фесюна, которого активно сватают в "Шахтер". Кирилл проводит свои последние матчи за "Колос"?

Кирилл имеет предложения здесь и за рубежом. Окончательно все станет известно после окончания сезона. Чуть больше месяца подождать.

В Европе кто проявляет к нему интерес? Топ-лиги, второй элешон?

Кирилл сейчас является игроком "Колоса", но имеет предложения из топ-чемпионатов.

Фесюн - основной кандидат в "Колосе" на то, чтобы получить приглашение в национальную сборную Украины?

На сегодняшний день - да.