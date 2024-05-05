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Спортдир Колоса: На Фесюна охотятся клубы из топ-чемпионатов

Премьер-лига

О будущем Фесюна

Спортдир Колоса: На Фесюна охотятся клубы из топ-чемпионатов

Фото: ФК Колос / Автор невідомий

Новина українською

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий прокомментировал ситуацию вокруг Фесюна.

Много слухов вокруг вашего молодого вратаря Фесюна, которого активно сватают в "Шахтер". Кирилл проводит свои последние матчи за "Колос"?

Кирилл имеет предложения здесь и за рубежом. Окончательно все станет известно после окончания сезона. Чуть больше месяца подождать.

В Европе кто проявляет к нему интерес? Топ-лиги, второй элешон?

Кирилл сейчас является игроком "Колоса", но имеет предложения из топ-чемпионатов.

Фесюн - основной кандидат в "Колосе" на то, чтобы получить приглашение в национальную сборную Украины?

На сегодняшний день - да.

Напомним, Кирилл Фесюн – голкипер ковалевского "Колоса". За этот сезон Фесюн сыграл в 25 матчах, в которых выстоял "на ноль" в 12 играх.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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