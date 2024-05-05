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Полесье – Заря: стартовые составы на матч
Команда Шищенко против коллектива Коваля
Фото: ФК Полісся
В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Полесье" сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
Стартовый состав "Полесье": Кудрик – Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Таллес, Мустафаев, Назаренко, Петрк, Фортюне.
Запасные хозяев: Бойко, Грицук, Ндукве, Кравченко, Кравец, Крамар, Чечер, Раско, Луифер, Поспелов.
Стартовый состав "Зари": Сапутин – Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мышнев, Жуниор, Яцик, Антюх, Герреро.
Запасные гостей: Турбаевский, Набит, Задорожный, Хахлев, Головкин, Слесарь, Жан, Бугай, Ндур, Башич, Мичин, Горбач.
Перед текущим матчем житомиряне занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, а луганчане находятся на 11 позиции.
Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.
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