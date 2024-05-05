  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье – Заря: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье – Заря: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Команда Шищенко против коллектива Коваля

Полесье – Заря: стартовые составы на матч

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Полесье" сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Стартовый состав "Полесье": Кудрик – Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Таллес, Мустафаев, Назаренко, Петрк, Фортюне.

Запасные хозяев: Бойко, Грицук, Ндукве, Кравченко, Кравец, Крамар, Чечер, Раско, Луифер, Поспелов.

Стартовый состав "Зари": Сапутин – Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мышнев, Жуниор, Яцик, Антюх, Герреро.

Запасные гостей: Турбаевский, Набит, Задорожный, Хахлев, Головкин, Слесарь, Жан, Бугай, Ндур, Башич, Мичин, Горбач.

Перед текущим матчем житомиряне занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, а луганчане находятся на 11 позиции.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Николини: Один игрок Шахтера благодаря опыту, качествам, анализу может сыграть на отличном уровне за итальянские команды.
yellow-arrow
"Конечно, планирую": Бабич – о возвращении в УПЛ
Заря (Луганск) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости