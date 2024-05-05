Полесье – Заря: стартовые составы на матч

В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Полесье" сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Стартовый состав "Полесье": Кудрик – Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Таллес, Мустафаев, Назаренко, Петрк, Фортюне.

Запасные хозяев: Бойко, Грицук, Ндукве, Кравченко, Кравец, Крамар, Чечер, Раско, Луифер, Поспелов.

Стартовый состав "Зари": Сапутин – Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мышнев, Жуниор, Яцик, Антюх, Герреро.

Запасные гостей: Турбаевский, Набит, Задорожный, Хахлев, Головкин, Слесарь, Жан, Бугай, Ндур, Башич, Мичин, Горбач.

Перед текущим матчем житомиряне занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, а луганчане находятся на 11 позиции.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.