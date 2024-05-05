УПЛ. Полесье – Заря 1:1. Гости спаслись в меньшинстве

В Житомире в матче 27-го тура УПЛ "Полесье" принимало "Зарю". Отметим, что именно сегодня исполняется 101 год с момента основания луганского клуба. Подопечные Коваля три тура не могут выиграть, а "Полесье" набрало девять из двенадцати возможных очков.

В стартовый состав луганского клуба после дисквалификации вернулся основной голкипер Александр Сапутин. Также обращаем внимание на появление в старте Жуниора Рейса и Мышнева, которые игру против Оболони начинали со скамейки запасных. Сергей Шищенко сегодня доверил место в стартовом составе 30-летнему хавбеку Ивану Петряку. У обеих команд были кадровые потери, но турнирное положение заставляло играть только на победу.

В начале встречи было много борьбы в центре поля, но без продвижения вперед. Никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Больше владели мячом подопечные Коваля, но позиционная игра не является сильной стороной "Зари". На 23 минуте свой первый момент в матче реализовали хозяева. После шикарной передачи Смолякова выход один на один реализовал Назаренко. Сначала у Александра зафиксировали положение вне игры, но после просмотра VAR арбитры изменили свое решение. Было видно, что Арсений Батагов задержался и не выдержал линию. Таким образом, Назаренко забивает в своей 100-й игре в УПЛ – 1:0.

В атаке луганский коллектив снова разочаровывал. До заключительной трети поля подопечные Коваля доходили очень редко. Защитники "Полесья" исключили из игры Герреро, который нервничал ведь приходилось постоянно бегать без мяча. На 36-й минуте подвел свою команду Яцык. Александр отмахнулся от Таллеса и получил вторую желтую карточку. Безответственная игра хавбека гостей. В конце тайма мог увеличивать преимущество "Полесья" Петряк, но Иван с острого угла попал в штангу. Ужасный первый тайм для "Зари", а хозяева свой момент нашли и реализовали.

После перерыва в меньшинстве вынуждены были рисковать гости, но мяч у них не держался. Весьма уверенно играли по счету подопечные Шищенко, но они не стремились всеми силами идти вперед, чтобы увеличить свое преимущество. На 53-й минуте после ошибки защитников мяч оказался у Таллеса и после его удара пришлось вступать в игру Сапутину.

Могли привезти сами себе проблемы футболисты "Полесья". После подачи со штрафного мяч с рикошетом от Фортуне летел в верхний угол, но в прыжке блестяще сыграл Кудрик. Помог "Заре" отыграться в меньшинстве Герреро. После прострела Бутка мяч оказался у панамского нападающего, мощно пробившего в верхний угол - 1:1. Неожиданное развитие событий. Рано расслабились подопечные Сергея Шищенко.

После пропущенного гола снова взяли мяч под собственный контроль футболисты "Полесья", но расшатать защиту соперника им не удавалось. Вырвать победу несмотря на все усилия хозяева не смогли. Таким образом, "Полесье" впервые за девять игр играет вничью.

Vbet лига. 27-й тур

"Полесье" - "Заря" 1:1

Голы: Назаренко (23) - Герреро (60)

Предупреждение: Яцык (11), Петряк (16), Таллес (71), Жан Клод (81), Кравченко (83), Ндукве (90+2)

Удаление: Яцык (36)

"Полесье": Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко (Раско, 88), Смоляков, Кушниренко, Таллес (Грицук, 78), Мустафаев (Ндукве, 79), Назаренко, Петряк (Кравченко, 60), Фортюне (Луифер, 78)

"Заря": Сапутин, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мышнев (Хахлев, 80), Жуниор Рейс (Жан Клод, 65), Яцык, Антюх (Мичин, 90+3), Герреро (Ндур, 90+2)