На тоненького избежав офсайда. Полесье забило Заре элегантным ударом над вратарем

В Житомире продолжается матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу между местным "Полесьем" и луганской "Зарей". Хозяева в середине первого тайма повели в счете.

Забить удалось Александру Назаренко элегантным ударом над голкипером с позиции "один на один". Примечательно, что Назаренко в голевой атаке "на тоненького" избежал офсайда. Арбитры смотрели ВАР.

Отметим, что Назаренко забивает за "Полесье" во втором матче подряд.