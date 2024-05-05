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На тоненького избежав офсайда. Полесье забило Заре элегантным ударом над вратарем

Премьер-лига

1:0 в пользу Житомира

На тоненького избежав офсайда. Полесье забило Заре элегантным ударом над вратарем

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В Житомире продолжается матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу между местным "Полесьем" и луганской "Зарей". Хозяева в середине первого тайма повели в счете.

Забить удалось Александру Назаренко элегантным ударом над голкипером с позиции "один на один". Примечательно, что Назаренко в голевой атаке "на тоненького" избежал офсайда. Арбитры смотрели ВАР.

Отметим, что Назаренко забивает за "Полесье" во втором матче подряд.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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