Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На тоненького избежав офсайда. Полесье забило Заре элегантным ударом над вратарем
1:0 в пользу Житомира
Фото: ФК Полісся
В Житомире продолжается матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу между местным "Полесьем" и луганской "Зарей". Хозяева в середине первого тайма повели в счете.
Забить удалось Александру Назаренко элегантным ударом над голкипером с позиции "один на один". Примечательно, что Назаренко в голевой атаке "на тоненького" избежал офсайда. Арбитры смотрели ВАР.
Отметим, что Назаренко забивает за "Полесье" во втором матче подряд.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке
- Девять волейболистов отказались играть за сборную Украины
- Гол Довбика выводит Жирону в ЛЧ, чемпионство Реала и первая победа Скрипника. Главные новости за 4-е мая
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн