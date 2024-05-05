Во время игры с черкасским ЛНЗ двое игроков Оболони получили повреждение

Вчера "Оболонь" сыграла против черкасского "ЛНЗ". Во время игры полузащитник "Оболони" Сергей Косовский после одного из единоборств остался без переднего зуба, а Даниил Карась под конец матча получил легкое сотрясение мозга.

Напомним, следующая игра "Оболони" пройдет 11 мая против львовского "Руха". В настоящее время "Оболонь" занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков. Сообщается, что на матч с "Рухом" могут вернуться Владислав Приймак и Назарий Федоровский.