  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Во время игры с черкасским ЛНЗ двое игроков Оболони получили повреждение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во время игры с черкасским ЛНЗ двое игроков Оболони получили повреждение

Премьер-лига

Их игра с Рухом под вопросом

Во время игры с черкасским ЛНЗ двое игроков Оболони получили повреждение

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Вчера "Оболонь" сыграла против черкасского "ЛНЗ". Во время игры полузащитник "Оболони" Сергей Косовский после одного из единоборств остался без переднего зуба, а Даниил Карась под конец матча получил легкое сотрясение мозга.

Читайте такжеПивовары планируют избежать плей-офф за выживание. Оболонь – ЛНЗ 1:0. Обзор матча и видео гола

Напомним, следующая игра "Оболони" пройдет 11 мая против львовского "Руха". В настоящее время "Оболонь" занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков. Сообщается, что на матч с "Рухом" могут вернуться Владислав Приймак и Назарий Федоровский.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024
yellow-arrow
Справедливо ли решение? ВИДЕО, как Заря осталась в меньшинстве в матче с Полесьем
yellow-arrow
На тоненького избежав офсайда. Полесье забило Заре элегантным ударом над вратарем
Оболонь (Киев) Сергей Косовский Даниил Карась
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости