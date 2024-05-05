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Справедливо ли решение? ВИДЕО, как Заря осталась в меньшинстве в матче с Полесьем

Премьер-лига

Удалили Яцика

Справедливо ли решение? ВИДЕО, как Заря осталась в меньшинстве в матче с Полесьем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В Житомире продолжается матч 27-го тура УПЛ между местным "Полесьем" и "Зарей". После первого тайма гости проигрывают 0:1.

Кроме проблемы с пропущенным голом, еще одна проблема луганчан – это удаление Яцика. В конце первого тайма футболист "Зари" получил вторую желтую карточку, хотя не все болельщики согласны с вердиктом рефери.

Отметим, что "Полесье" в случае победы в этом матче может догнать "Рух" в турнирной таблице.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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