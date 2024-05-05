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Полесье пропустило в большинстве. Герреро технично забил за Зарю, сравняв счет

Премьер-лига

1:1 по состоянию на 70-ю минуту

Полесье пропустило в большинстве. Герреро технично забил за Зарю, сравняв счет

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В Житомире продолжается матч 27-го тура чемпионата Украины между местным "Полесьем" и "Зарей". Сценарий игры был благоприятным для хозяев – они выигрывали после первого тайма, получив к тому же численное большинство.

Но "Полесье" умудрилось пропустить в большинстве. В середине второго тайма "Заря" разыграла широкую быструю комбинацию, которую ударом на исполнение успехом увенчал Герреро.

Отметим, что "Полесью" в борьбе за зону еврокубков нужна победа, команду Щищенко не устраивает ничья.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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