Лисицкий – о смене Вишняка на Поздеева: После матча с Александрией Андрей Анатольевич собрал совещание, на котором было принято решение сменить тренера

Спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий рассказал о том, как произошла смена Вишняка на Поздеева.

Еще не так давно вице-президент "Колоса" Владимир Генинсон решительно опровергал слухи об отставке Вишняка, а уже после следующего тура она состоялась. Что стало последней каплей для президента "Колоса", чтобы сменить главного тренера?

Я уже говорил, что до игры никто не собирался менять тренера. К Ярославу Вишняку было полное доверие и к его тренерскому штабу. Это решение было исключительно президента. После матча с "Александрией" Андрей Анатольевич собрал совещание, на котором было принято решение сменить тренера.

У "Колоса" есть четкое видение, каким должен быть следующий тренер?

Нашему клубу всего 12 лет. Мы молодой клуб, который в поиске себя. На сегодняшний момент Александр Поздеев со своим тренерским штабом произвели хорошее впечатление своей работой и стилем игры, получив от президента возможность реализовать свои идеи в первой команде. Александр Сергеевич доведет команду до конца чемпионата. Дальнейших решений стоит ожидать по завершении сезона.

"Колос" рассматривает Поздеева главным тренером на постоянной основе?

Все может быть. Если новый тренерский штаб проявит себя в этих матчах, есть высокая вероятность, что они продолжат работу с первой командой.

Какой футбол пропагандирует Поздеев?

По моему мнению, Поздеев - достаточно амбициозный тренер, целеустремленный. Хочет видеть достаточно интересный футбол в плане построения игры и зрелищности.

Андрей Засуха принял решение поменять главного тренера перед игрой с "Динамо". Это импровизация или сознательная эмоциональная встряска коллектива?

Когда я узнал, что президент хочет сменить тренера, я не могу сказать, что сильно удивился, но не совсем понял сначала. О "Динамо" точно никто не думал. Наверное, Поздеев у нас особенный