Ярмоленко осталось забить 7 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром Динамо в чемпионатах Украины

1 мая 34-летний полузащитник отметился в воротах "Вереса" (3:0) и вышел на чистое четвертое место в списке лучших голеадоров в истории национального первенства (106).

Читайте также: Динамо назвало лучшего игрока апреля

В поединке против Коваливки бывший футболист "Вест Хэма" снова забил. Все 107 мячей Ярмоленко были в составе "Динамо". Только Сергей Ребров отмечался чаще во время выступлений в столичном гранде (113).

Тройку лидеров в списке бомбардиров ДК в Высшей лиге/УПЛ занимает Максим Шацких (97).