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Ярмоленко осталось забить 7 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром Динамо в чемпионатах Украины
В матче с Колосом Андрей удвоил преимущество киевлян
Фото: ФК Динамо
1 мая 34-летний полузащитник отметился в воротах "Вереса" (3:0) и вышел на чистое четвертое место в списке лучших голеадоров в истории национального первенства (106).
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В поединке против Коваливки бывший футболист "Вест Хэма" снова забил. Все 107 мячей Ярмоленко были в составе "Динамо". Только Сергей Ребров отмечался чаще во время выступлений в столичном гранде (113).
Тройку лидеров в списке бомбардиров ДК в Высшей лиге/УПЛ занимает Максим Шацких (97).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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