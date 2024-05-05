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Ярмоленко осталось забить 7 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром Динамо в чемпионатах Украины

Премьер-лига

В матче с Колосом Андрей удвоил преимущество киевлян

Ярмоленко осталось забить 7 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром Динамо в чемпионатах Украины

Фото: ФК Динамо

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1 мая 34-летний полузащитник отметился в воротах "Вереса" (3:0) и вышел на чистое четвертое место в списке лучших голеадоров в истории национального первенства (106).

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В поединке против Коваливки бывший футболист "Вест Хэма" снова забил. Все 107 мячей Ярмоленко были в составе "Динамо". Только Сергей Ребров отмечался чаще во время выступлений в столичном гранде (113).

Тройку лидеров в списке бомбардиров ДК в Высшей лиге/УПЛ занимает Максим Шацких (97).

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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