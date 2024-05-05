Горняки сделают еще один шаг к чемпионству? Шахтер – Черноморец: стартовые составы на матч

Несколько дней назад команды также встречались на столичной арене "Левый Берег" в перенесенном поединке первого круга. Марлон Гомес еще до перерыва оформил хет-трик и помог подопечным Пушича одержать разгромную победу (4:1).

Стартовый состав “Шахтёра”: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Марлон, Кевин, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан

Запасные: Рудько, Лемкин, Гочолеишвили, Педриньйо, Мироши, Степаненко, Эгиналду, Швед, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре

Стартовый состав “Черноморца”: Варакута, Салюк, Ермаков, Брагару, Васильев, Путря, Шпорн, Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин

Запасные: Билык, Вичный, Гучек, Ситников, Арсич, Кузик, Присяжнюк, Голуб, Иєде, Огиря, Зе Гомес, Альваренга

"Оранжево-черные" лидируют в таблице (64 очка), одесситы только десятые (29).