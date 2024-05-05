УПЛ. Динамо - Колос 5:0. Искусство уничтожения

Это был бы рядовой матч, если бы "Колос" оставался самим собой... В мотивационном плане ковалёвцы давно уже закончили сезон, в игровом – топтались на месте без прогрессивных идей.

Но ситуация перевернулась с ног на голову, когда руководство ковалевского клуба перевело Ярослава Вишняка на менеджерскую работу, а тренерскую поручило Поздееву. "Динамо" столкнулось с элементом неожиданности в процессе подготовки к календарной игре.

"Колос" в отчетном матче действительно предстал в непривычном образе. Ковалевцы в первом тайме смело шли большими силами на чужую половину поля, что было несвойственно команде Вишняка. Не сказать, что гости атаковали позиционно – они просто пытались оставлять "Динамо" как можно меньше пространства и предлагать интенсивность. Это работало.

Кроме того, когда же у самого «Колоса» появлялось пространство, то игроки мгновенно пытались использовать его как плацдарм для создания опасности у ворот Бущана. Что-то удавалось Ильину, что-то - Ореховскому, были какие-то перспективы при стандартах. Но больше Поздеев мог гордиться игрой своих подопечных в защите.

С другой стороны, затолкни Попов мяч в сетку из гущи футболистов после подачи с углового - было бы другое впечатление. Или если бы Ярмоленко как следует принял передачу из глубины (что давало бы перспективы разогнать атаку). Можно вспомнить удары Кабаева и Караваева. Однако самые интересные события все же произошли уже после перерыва.

Выйдя из раздевалки после отдыха, «Динамо» устроило сопернику настоящий шок. За пять минут в воротах Фесюна побывало три мяча. Размочить счет «динамовцам» удалось автоголом, в чем есть элемент фарта: Дячук заработал штрафной, Шапаренко подал, Бондаренко срезал в собственные ворота. А дальше соперник просто развалился. Гол Ярмоленко (107 в истории чемпионата Украины), гол Буяльского. Вот так быстро были умножены на ноль все старания «Колоса» в первой половине встречи.

«Динамо» поймало кураж и после ударного отрезка уже играло в свое удовольствие. Очень хотел забить еще Андрей Ярмоленко, но его ноги бежали не всегда так быстро, как летали мысли. В целом незаметному Назару Волошину не хватило техники обыграть последнего защитника. А вот Кабаеву было все на руку (точнее, на ногу): и провал в защите «Колоса», и хорошая работа партнеров, и удобный пас Шапаренко. 4:0 на 68-ой минуте.

На то, как дальше играл «Колос», было больно смотреть. Абсолютная инертность, безволие, да еще и тактические ошибки при передаче из глубины от Караваева, маневре от Буяльского и ударе от Волошина.

Нужны ли какие-то итоговые слова? «Динамо» и «Колос» ныне - команды разного класса. Но киевляне это продемонстрировали не стандартно, а изюминкой. После проблемного первого тайма на соперника посыпался град голов. Свой дебют Поздеев запомнит надолго.

УПЛ. 27-ый тур

05.05.2024. Киев. Стадион «Динамо» имени Лобановского

Арбитр в поле - Денис Шурман

«Динамо» - «Колос» 5:0

Голы: Бондаренко 48 (автогол), Ярмоленко 51, Буяльский 52, Кабаев 68, Волошин 71

«Динамо»: Бущан - Караваев, Попов, Дячук, Вивчаренко - Бражко (Бенито 85) - Волошин (Диалло 77), Шапаренко (Шепелев 72), Буяльский (Андриевский 72), Кабаев (Пономаренко 73) - Ярмоленко

«Колос»: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Черноморец, Цуриков (Емец 84)- Ильин, Демченко, Ореховский (Милько 60), Топалов (Салабай 60) - Великан (Гусон 84), Безбородько (Рангел 60)

Предупреждения: Безбородько 25, Цуриков 47