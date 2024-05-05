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5 мячей за 23 минуты. Динамо – Колос 5:0. Обзор матча и видео голов
Подопечные Шовковского нокаутировали соперника во втором тайме
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Коваливка приехала в гости к столичному гранду под руководством нового тренера. До перерыва "хлеборобам" удалось выстоять, но потом все старания сошли на нет.
Уже на старте 2-го тайма фаворит отличился трижды. Шапаренко сделал 2 результативные передачи, а коллектив Поздеева ни разу не попал в створ.
Киевляне занимают второе место (63 очка), а Коваливка пока девятая (29 пунктов).
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Смотрите обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Колос"
Киев. Стадион им. Валерия Лобановского
Голы: Безбородько, 48 (аг), Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71
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