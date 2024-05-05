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5 мячей за 23 минуты. Динамо – Колос 5:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Подопечные Шовковского нокаутировали соперника во втором тайме

5 мячей за 23 минуты. Динамо – Колос 5:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Коваливка приехала в гости к столичному гранду под руководством нового тренера. До перерыва "хлеборобам" удалось выстоять, но потом все старания сошли на нет.

Уже на старте 2-го тайма фаворит отличился трижды. Шапаренко сделал 2 результативные передачи, а коллектив Поздеева ни разу не попал в створ.

Киевляне занимают второе место (63 очка), а Коваливка пока девятая (29 пунктов).

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Смотрите обзор матча 27-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Колос"

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Динамо – Колос 5:0

Голы: Безбородько, 48 (аг), Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71

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Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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