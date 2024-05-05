Верес - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Битва аутсайдеров и матч за шесть очков. В понедельник очный поединок между собой проведут одни из главных претендентов на вылет из украинского элитного дивизиона. Ровенский "Верес" будет принимать закарпатский "Минай" на арене "Авангард".

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Команда Олега Шандрука идет без побед с начала апреля. В свою очередь подопечные Желько Любеновича находятся на моральном подъеме после домашнего триумфа над одесским "Черноморцем" в прошлом туре.

Матч 27-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Верес" - "Минай" состоится в понедельник, 6-го мая 2024-го года, в 18:00.

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