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Верес - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Битва аутсайдеров и матч за шесть очков. В понедельник очный поединок между собой проведут одни из главных претендентов на вылет из украинского элитного дивизиона. Ровенский "Верес" будет принимать закарпатский "Минай" на арене "Авангард".

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Команда Олега Шандрука идет без побед с начала апреля. В свою очередь подопечные Желько Любеновича находятся на моральном подъеме после домашнего триумфа над одесским "Черноморцем" в прошлом туре.

Матч 27-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Верес" - "Минай" состоится в понедельник, 6-го мая 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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