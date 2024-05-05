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Верес - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Битва аутсайдеров и матч за шесть очков. В понедельник очный поединок между собой проведут одни из главных претендентов на вылет из украинского элитного дивизиона. Ровенский "Верес" будет принимать закарпатский "Минай" на арене "Авангард".
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Команда Олега Шандрука идет без побед с начала апреля. В свою очередь подопечные Желько Любеновича находятся на моральном подъеме после домашнего триумфа над одесским "Черноморцем" в прошлом туре.
Матч 27-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Верес" - "Минай" состоится в понедельник, 6-го мая 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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