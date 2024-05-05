Суркис: Команда мощная, Шовковский хорошо работает. Постараемся победить Шахтер. Ярмоленко придется долго ждать, пока он спортивным директором станет

В 27-м туре "Динамо" разгромило "Колос" (5:0). Игорь Суркис доволен прогрессом коллектива.

"Команда очень мощная, Шовковский очень хорошо работает. У него есть свои мысли и они воплощают их на поле.

[О 4 ударах в створ и 5 голов] Так бывает в футболе. Мастерство не пропьешь.

Мы играем от игры к игре. За все матчи дают по 3 очка. Поэтому мы будем готовиться на "Шахтер" и пытаться победить. Так же будет пытаться и "Шахтер".

Я сказал Ярмоленко, что мне придется долго ждать, пока ты спортивным директором станешь, если в каждом матче он будет забивать. Ярмоленко – это капитан, тренер на футбольном поле. Он стимулирует молодых ребят, которые видят его карьеру. Из-за физического состояния у него может не все получаться, но своей харизмой и тем, что сражается с первой до последней минуты – для киевского “Динамо” это сегодня имеет большое значение”, – сказал функционер.