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Поздеев: Пытались сыграть выше и это подсветило проблемные места. У меня планы играть более агрессивно, больше с мячом, атаковать

Премьер-лига

И.о. наставника гостей объяснил дебютное поражение

Поздеев: Пытались сыграть выше и это подсветило проблемные места. У меня планы играть более агрессивно, больше с мячом, атаковать

Фото - Сайт "Колоса"

Новина українською

Коваливка разгромно уступила в столице из-за провального второго тайма (0:5). Александр Поздеев рассказал о главной причине такого счета.

"Первый тайм был неплохой. Было несколько хороших выходов в атаку. Было давление на нас, но мы плюс-минус успевали закрывать зоны, добегать, блокировать удары. Сейчас наше физическое состояние не позволяет играть более агрессивно и выше без мяча и мы не справились. Киев предлагает быстрый футбол, особенно когда есть пространство и именно это они сегодня получили. Плюс гол с рикошетом не обязателен.

Если играть от низкого блока, это одна история. Мы пытались сыграть выше и это подсветило наши проблемные места, дало много поводов к размышлению. Именно для высокого блока мы пока физически не готовы”.

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“У меня планы играть более агрессивно, больше с мячом, атаковать, но нужен баланс и хорошие физические кондиции, потому что переключаться на оборону, догонять… Если ты к такому не готов, то получается так, как сегодня.

Мне нужно было за короткое время выяснить, на что мы способны, какое у нас физическое состояние, как строить игры. За эту неделю мы ознакомились”, – рассказал новый наставник “хлеборобов”.

"Колос" остается на 9-й строчке (29 баллов).

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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aleks68
05.05.2024 в 18:53
хорошо начал как главный тренер,так и закончишь
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Комментарии 1
aleks68
05.05.2024 в 18:53
хорошо начал как главный тренер,так и закончишь
Ответить
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