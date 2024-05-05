Поздеев: Пытались сыграть выше и это подсветило проблемные места. У меня планы играть более агрессивно, больше с мячом, атаковать

Коваливка разгромно уступила в столице из-за провального второго тайма (0:5). Александр Поздеев рассказал о главной причине такого счета.

"Первый тайм был неплохой. Было несколько хороших выходов в атаку. Было давление на нас, но мы плюс-минус успевали закрывать зоны, добегать, блокировать удары. Сейчас наше физическое состояние не позволяет играть более агрессивно и выше без мяча и мы не справились. Киев предлагает быстрый футбол, особенно когда есть пространство и именно это они сегодня получили. Плюс гол с рикошетом не обязателен.

Если играть от низкого блока, это одна история. Мы пытались сыграть выше и это подсветило наши проблемные места, дало много поводов к размышлению. Именно для высокого блока мы пока физически не готовы”.