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Поздеев: Пытались сыграть выше и это подсветило проблемные места. У меня планы играть более агрессивно, больше с мячом, атаковать
И.о. наставника гостей объяснил дебютное поражение
Фото - Сайт "Колоса"
Коваливка разгромно уступила в столице из-за провального второго тайма (0:5). Александр Поздеев рассказал о главной причине такого счета.
"Первый тайм был неплохой. Было несколько хороших выходов в атаку. Было давление на нас, но мы плюс-минус успевали закрывать зоны, добегать, блокировать удары. Сейчас наше физическое состояние не позволяет играть более агрессивно и выше без мяча и мы не справились. Киев предлагает быстрый футбол, особенно когда есть пространство и именно это они сегодня получили. Плюс гол с рикошетом не обязателен.
Если играть от низкого блока, это одна история. Мы пытались сыграть выше и это подсветило наши проблемные места, дало много поводов к размышлению. Именно для высокого блока мы пока физически не готовы”.
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“У меня планы играть более агрессивно, больше с мячом, атаковать, но нужен баланс и хорошие физические кондиции, потому что переключаться на оборону, догонять… Если ты к такому не готов, то получается так, как сегодня.
Мне нужно было за короткое время выяснить, на что мы способны, какое у нас физическое состояние, как строить игры. За эту неделю мы ознакомились”, – рассказал новый наставник “хлеборобов”.
"Колос" остается на 9-й строчке (29 баллов).
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