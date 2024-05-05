УПЛ. Шахтер - Черноморец 3:0. Уже по традиции

Второй поединок "горняков" и "моряков" за неделю. Та же арена, и аналогичный сценарий игры. На этот раз одесситы начали более энергично и 20 минут сопротивлялись, создавая сопротивление для номинальных хозяев. Впрочем, ближе к экватору первого тайма все снова стало на свои места.

Сначала индивидуальный перформанс выдал Георгий Судаков. 10-й номер донецкого коллектива бильярдным ударом в ближний угол из-за пределов штрафной площади застал врасплох Варакуту. Страж ворот "Черноморца" даже не прыгал.

Не успели подопечные Романа Григорчука оправиться от первого пропущенного мяча, как тут же пришло и второе взятие ворот от "Шахтера". Ракицкий, который заменял по позиции Бондаря, выполнил верховую подачу в штрафную, которую успешно головой замкнул Сикан. На этот раз вратарь одесской команды уже среагировал на удар, однако как следует не сумел его парировать. Не очень уверенная игра от Даниила, мягко говоря.

А дальше, а дальше все пошло по комфортному темпу для "горняков". "Шахтер" спокойно контролировал мяч и имел еще кучу моментов, чтобы доводить счет до разгромного. 13:1 по ударам - тотальная доминация, ничего не скажешь. Эмоции Григорчука можно понять - коуч "моряков" дико возмущался. Не сказать, что футболисты "Черноморца" действовали инертно и без желания. Просто оппонент был значительно выше классом и перекрывал кислород для атакующей линии одесситов.

Вторая половина встречи была призвана добавить интриги и немного взбудоражить гостей. Однако, достаточно ожидаемо, абсолютно ничего не изменилось. "Шахтер" уже не отпускал и хотел только больше забить. "Горняки" поджимали соперника на чужой половине и высоко прессинговали, из-за чего игрокам "Черноморца" было трудно выйти из обороны.

И уже на самом старте вторых 45 минут это давление вылилось в привезенный пенальти. Из-за опрометчивой передачи назад от партнера, Варакута был вынужден по инерции сбивать Сикана. Голкипер "моряков", однозначно, захочет забыть эту игру... Одесситы все понимали и даже не спорили.

11-метровый уверенно реализовал Кевин. По факту игра была сделана. У одесситов уже не было ни желания, ни сил для того, чтобы продолжать играть. В свою очередь донецкий коллектив чувствовал запах крови, не думал останавливаться и методично строил свои позиционные атаки. Марино Пушич уже начал экспериментировать с составом и изменил полностью центр поля своей команды. К тому же последнюю треть поединка "Шахтер" провел без номинального форварда на поле.

Было еще попадание в перекладину от Эгиналду. Мог и сокращать отставание вышедший на замену Йеде. Очень хотел оформить дубль Судаков, однако не залетало. В итоге, так и закончили - 3:0.

"Шахтер" снова абсолютно по всем игровым параметрам и компонентам переигрывает "Черноморец". В третий раз в этом сезоне. И каждый раз с разницей в три мяча. "Горняки" уверенно идут к чемпионству, ну а у "моряков" уже и не осталось задач на эту кампанию.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24

5.05.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Шахтер" - "Черноморец" 3:0

Голы: Судаков 19, Сикан 23, Кевин 56 (пенальти)

"Шахтер": Ризнык - Крыськив (Назарина 83), Судаков, Зубков (Швед 74), Сикан (Эгиналду 69), Азаров, Матвиенко, Конопля, Марлон (Степаненко 75), Кевин (Невертон 75), Ракицкий.

Запасные: Рудько, Траоре, Лемкин, Степаненко, Эгиналду, Швед, Гочолеишвили, Бондаренко, Педриньо, Мироши, Назарина, Невертон.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Черноморец": Варакута - Брагару, Васильев (Присяжнюк 81), Салюк (Иеде 63), Путря, Шпорн, Бойчук (Кузык 46), Штогрин, Авагимян (Гучек 63), Бадибанга.

Запасные: Билык, Вечный, Сытников, Гучек, Кузык, Голуб, Альваренга, Арсич, Зе Гомес, Присяжнюк, Огиря, Йеде.

Главный тренер: Роман Григорчук.

Предупреждения: Салюк 60, Зубков 74.

Арбитр: Романюк Анастасия.