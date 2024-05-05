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Шовковский: Я ходил смотрел игру "Колоса" U19 и это то, что мы увидели сегодня. Я был к этому готов

Премьер-лига

Наставник киевлян прокомментировал разгромную победу

Шовковский: Я ходил смотрел игру "Колоса" U19 и это то, что мы увидели сегодня. Я был к этому готов

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" уверенно обыграло Коваливку, несмотря на сухой счет в первом тайме (5:0). Александр Шовковский рассказал, как удалось пролистать ход событий.

"Хочу поздравить всех со светлым праздником Пасхи. Это большой праздник для всех христиан по всему миру. Поздравляю всех и скорейшего мира на нашей земле.

Мы понимали, с каким настроением будут выходить команды. В конце чемпионата команды еще более мотивированы. Мы понимали, что один единственный забитый нами гол может полностью изменить ситуацию. Так и вышло. "Колос" продемонстрировал неплохую игру в первом тайме. Мы в перерыве сделали некоторые коррективы. Указали, что надо быстрее менять направление развития атаки, менять с фланга на фланг, чтобы команда больше уставала. А дальше индивидуальное мастерство при выполнении штрафного удара и затем индивидуальное мастерство и хладнокровие в завершающей стадии. То, что нам не хватало в первом тайме".

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"Футбол бывает непредсказуемым. Можно вообще ни один удар по воротам не нанести и выиграть. Я специально ходил смотрел игру "Колоса" U19 и это то, что мы увидели сегодня. Я был к этому готов, и мы разбирали команду. В первом тайме мы где-то приспосабливались, потому что команда всегда играет так, как разрешает соперник, хотя мы стараемся играть от позиции силы. Но будем откровенны – "Реал" также хочет действовать с позиции силы, но иногда приходится отрабатывать в обороне", - сказал тренер.

Динамо" набрало 63 балла.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
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