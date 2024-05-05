Шовковский: Я ходил смотрел игру "Колоса" U19 и это то, что мы увидели сегодня. Я был к этому готов

"Динамо" уверенно обыграло Коваливку, несмотря на сухой счет в первом тайме (5:0). Александр Шовковский рассказал, как удалось пролистать ход событий.

"Хочу поздравить всех со светлым праздником Пасхи. Это большой праздник для всех христиан по всему миру. Поздравляю всех и скорейшего мира на нашей земле.

Мы понимали, с каким настроением будут выходить команды. В конце чемпионата команды еще более мотивированы. Мы понимали, что один единственный забитый нами гол может полностью изменить ситуацию. Так и вышло. "Колос" продемонстрировал неплохую игру в первом тайме. Мы в перерыве сделали некоторые коррективы. Указали, что надо быстрее менять направление развития атаки, менять с фланга на фланг, чтобы команда больше уставала. А дальше индивидуальное мастерство при выполнении штрафного удара и затем индивидуальное мастерство и хладнокровие в завершающей стадии. То, что нам не хватало в первом тайме".