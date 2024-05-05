Сикан забивал в восьми из последних десяти матчей Шахтера

Форвард "Шахтера", которому в апреле исполнилось 23 года, забил свой 10-й гол в текущем первенстве. 7 мячей в УПЛ он записал в актив в промежутке с 12 марта. Еще раз в этом отрезке нападающий отличился в Кубке Украины.

За это время Сикан оставил поле без точного удара только в матчах против "Руха" (3:1) и "Черноморца" (4:1).

Даниил уже обновил собственный рекорд результативности за сезон – 15 точных выстрелов во всех турнирах. В розыгрыше 2022/23 он забил всего девять.