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Сикан забивал в восьми из последних десяти матчей Шахтера
Даниил проводит результативную весну
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Форвард "Шахтера", которому в апреле исполнилось 23 года, забил свой 10-й гол в текущем первенстве. 7 мячей в УПЛ он записал в актив в промежутке с 12 марта. Еще раз в этом отрезке нападающий отличился в Кубке Украины.
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За это время Сикан оставил поле без точного удара только в матчах против "Руха" (3:1) и "Черноморца" (4:1).
Даниил уже обновил собственный рекорд результативности за сезон – 15 точных выстрелов во всех турнирах. В розыгрыше 2022/23 он забил всего девять.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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