  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Перед важным матчем с Минаем в состав Вереса вернулся лучший бомбардир
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед важным матчем с Минаем в состав Вереса вернулся лучший бомбардир

Премьер-лига

Но проблемы тоже есть

Перед важным матчем с Минаем в состав Вереса вернулся лучший бомбардир

Фото: НК "Верес"

Новина українською

По информации Sport.ua, нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения задней поверхности бедра. Напомним, что легионер выступает за ровенский клуб только с января этого года, однако за короткий промежуток времени сумел стать лучшим бомбардиром команды (3 гола).

Читайте такжеИван Надеин: Меня самого состав Вереса на Динамо немного удивил. Это компетенция Шандрука

Под вопросом на ближайшую игру находится защитник Евгений Морозко. Он сейчас выполняет беговую работу. Полузащитник Денис Янаков до сих пор занимается по индивидуальной программе.

Завтра, 6-го мая, "Верес" будет играть в 27-м туре УПЛ против "Миная". Поединок является очень важным для обеих команд, ведь они находятся в зоне вылета, на последних местах таблицы.

По теме
yellow-arrow
Верес - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Григорчук: Шахтер на порядок сильнее Черноморца. Уровень мастерства отличается и компенсировать это непросто
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - Черноморец 3:0. Уже по традиции
Верес (Ровно) Евгений Морозко Денис Янаков Марко Мрвальевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости