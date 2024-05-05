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Перед важным матчем с Минаем в состав Вереса вернулся лучший бомбардир
Но проблемы тоже есть
Фото: НК "Верес"
По информации Sport.ua, нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения задней поверхности бедра. Напомним, что легионер выступает за ровенский клуб только с января этого года, однако за короткий промежуток времени сумел стать лучшим бомбардиром команды (3 гола).
Под вопросом на ближайшую игру находится защитник Евгений Морозко. Он сейчас выполняет беговую работу. Полузащитник Денис Янаков до сих пор занимается по индивидуальной программе.
Завтра, 6-го мая, "Верес" будет играть в 27-м туре УПЛ против "Миная". Поединок является очень важным для обеих команд, ведь они находятся в зоне вылета, на последних местах таблицы.
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