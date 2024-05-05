Григорчук: Шахтер на порядок сильнее Черноморца. Уровень мастерства отличается и компенсировать это непросто

Одесситы второй раз на этой неделе уступили "горнякам" (0:3). Роман Григорчук признает разницу между уровнем футболистов.

“Мы делали коррективы по сравнению с предыдущими матчами. Все 3 матча с "Шахтером" говорят о том, что команда на порядок сильнее "Черноморца". Мы должны это принять и дальше искать способы, чтобы быть сильнее и в играх против такой сильной команды.

Футболисты хотят выглядеть сильно и принципиальность имеет место. По стараниям и самоотдаче у большинства было по максимуму. За исключением, возможно, одного-двух футболистов. Уровень мастерства отличается и компенсировать это очень непросто.

[О 5 поражениях подряд и подобные серии в прошлом] Я не хочу вспоминать плохие моменты своей карьеры, потому что 2 игры с “Шахтером” не могут присоединяться ни к каким сериям. Это игры особенные. Мы ни одной команде не проигрывали так, чтобы без шансов. В матчах с "Шахтером" говорить о том, что результат не закономерный совсем не приходится.

Для нас проще играть в Киеве, чем ехать во Львов, потому что во Львов поездка тяжелая. Но это не причина такого результата”, – рассказал тренер.