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Григорчук: Шахтер на порядок сильнее Черноморца. Уровень мастерства отличается и компенсировать это непросто

Премьер-лига

Наставник моряков прокомментировал поражение

Григорчук: Шахтер на порядок сильнее Черноморца. Уровень мастерства отличается и компенсировать это непросто

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Одесситы второй раз на этой неделе уступили "горнякам" (0:3). Роман Григорчук признает разницу между уровнем футболистов.

“Мы делали коррективы по сравнению с предыдущими матчами. Все 3 матча с "Шахтером" говорят о том, что команда на порядок сильнее "Черноморца". Мы должны это принять и дальше искать способы, чтобы быть сильнее и в играх против такой сильной команды.

Футболисты хотят выглядеть сильно и принципиальность имеет место. По стараниям и самоотдаче у большинства было по максимуму. За исключением, возможно, одного-двух футболистов. Уровень мастерства отличается и компенсировать это очень непросто.

[О 5 поражениях подряд и подобные серии в прошлом] Я не хочу вспоминать плохие моменты своей карьеры, потому что 2 игры с “Шахтером” не могут присоединяться ни к каким сериям. Это игры особенные. Мы ни одной команде не проигрывали так, чтобы без шансов. В матчах с "Шахтером" говорить о том, что результат не закономерный совсем не приходится.

Для нас проще играть в Киеве, чем ехать во Львов, потому что во Львов поездка тяжелая. Но это не причина такого результата”, – рассказал тренер.

"Черноморец" остается на десятом месте (29 очков).

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Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
05.05.2024 в 21:29
Для чого оці недолугі коментарі? Тренер- чесняга.
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Комментарии 2
LEVgcUqs (Чернігів)
05.05.2024 в 21:29
Для чого оці недолугі коментарі? Тренер- чесняга.
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0
2
alex.belogubko (одесса)
05.05.2024 в 20:46
в ОДЕССЕ ГРИ играть боится--фанаты за такие игры вынесят его за пределы стадиона --ЧО спасёт только ОТСТАВКА ГРИ --пусть АНТОНОВ примет команду иначе этот КЛОУН вы видит в 1 лигу--хватит ему позорить ОДЕСУ 16 проигрышей и это ещё не конец
sticker
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0
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