Пушич: Я могу разве что жаловаться, чтобы забивали больше. Мы будем готовиться к матчу с Динамо, как и к остальным

"Шахтер" снова победил "Черноморец" (3:0). Марино Пушич поделился впечатлениями после встречи.

“Нелегко играть два матча подряд. Мы проделали фантастическую работу. Я очень доволен реакцией и результатом моей команды. Мы контролировали эту игру полностью, были сконцентрированы и организованы. Я могу разве что жаловаться, чтобы забивали больше, но ты не можешь забивать постоянно. У нас было очень много моментов.

У Траоре небольшая травма, поэтому мы не могли рисковать. Мы пообщались и это было его решение. Эгиналдо хорошо вошел в игру и Сикан проделал фантастическую работу для команды. Не только забил, но и очень хорошо работал.

Матч против "Динамо" будет за первое место. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем другим”, – резюмировал специалист.