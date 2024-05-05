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Пушич: Я могу разве что жаловаться, чтобы забивали больше. Мы будем готовиться к матчу с Динамо, как и к остальным

Премьер-лига

Тренер горняков доволен игрой и результатом

Пушич: Я могу разве что жаловаться, чтобы забивали больше. Мы будем готовиться к матчу с Динамо, как и к остальным

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" снова победил "Черноморец" (3:0). Марино Пушич поделился впечатлениями после встречи.

“Нелегко играть два матча подряд. Мы проделали фантастическую работу. Я очень доволен реакцией и результатом моей команды. Мы контролировали эту игру полностью, были сконцентрированы и организованы. Я могу разве что жаловаться, чтобы забивали больше, но ты не можешь забивать постоянно. У нас было очень много моментов.

У Траоре небольшая травма, поэтому мы не могли рисковать. Мы пообщались и это было его решение. Эгиналдо хорошо вошел в игру и Сикан проделал фантастическую работу для команды. Не только забил, но и очень хорошо работал.

Матч против "Динамо" будет за первое место. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем другим”, – резюмировал специалист.

"Шахтер" сохраняет отрыв от "Динамо" на 4 балла.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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scorpius (Ck)
05.05.2024 в 22:00
К Динамо действительно нужно подготовиться спокойно, без нервов. Это всего лишь очередной матч за 3 очка, а будет он последним за чемпионство или нет - скоро узнаем.
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Комментарии 1
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scorpius (Ck)
05.05.2024 в 22:00
К Динамо действительно нужно подготовиться спокойно, без нервов. Это всего лишь очередной матч за 3 очка, а будет он последним за чемпионство или нет - скоро узнаем.
Ответить
0
0

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