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Пушич: Я могу разве что жаловаться, чтобы забивали больше. Мы будем готовиться к матчу с Динамо, как и к остальным
Тренер горняков доволен игрой и результатом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" снова победил "Черноморец" (3:0). Марино Пушич поделился впечатлениями после встречи.
“Нелегко играть два матча подряд. Мы проделали фантастическую работу. Я очень доволен реакцией и результатом моей команды. Мы контролировали эту игру полностью, были сконцентрированы и организованы. Я могу разве что жаловаться, чтобы забивали больше, но ты не можешь забивать постоянно. У нас было очень много моментов.
У Траоре небольшая травма, поэтому мы не могли рисковать. Мы пообщались и это было его решение. Эгиналдо хорошо вошел в игру и Сикан проделал фантастическую работу для команды. Не только забил, но и очень хорошо работал.
Матч против "Динамо" будет за первое место. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем другим”, – резюмировал специалист.
"Шахтер" сохраняет отрыв от "Динамо" на 4 балла.
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