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Сикан ответил, планирует ли он опередить Ваната в гонке бомбардиров
Форвард забил десять голов в текущем сезоне УПЛ
shakhtar.com
Даниил присоединился к разгрому "Черноморца" (3:0) и рассказал о задачах на финиш чемпионата.
[О задании выиграть бомбардирскую гонку в УПЛ] “Нет, не ставлю. Ставлю задачу побеждать в каждом матче и стать чемпионом Украины вместе с командой. Считаю голы, но это для меня не самое главное.
Ракицкий всегда ищет меня своей передачей, потому что я знаю, что он может отдать эту передачу, и все знают, что он может.
В двух первых матчах против "Черноморца" в первом тайме мы забивали первые, но сразу пропускали. "Черноморец" – это очень интересная команда и такая загадочная. Они дают играть, не закрываются, и это приятно, но это может быть их ошибка, когда они играют против нас. Они могут забить гол, но могут и пропустить много.
Очень важный матч против "Динамо", это будет как финал. У нас хорошая форма, но не невероятная, так как нет отрыва в 10 или более очков”, – рассказал нападающий.
С прошлого сезона Сикан оформил 30 результативных действий во всех соревнованиях в футболке "Шахтера".
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