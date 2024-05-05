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Шандрук: Игроки, которые на контракте в клубе, более надежные. Кто справится завтра с давлением, тот и получит преимущество

Премьер-лига

Тренер Вереса ответил на вопросы студии УПЛ ТБ о кадровых изменениях

Шандрук: Игроки, которые на контракте в клубе, более надежные. Кто справится завтра с давлением, тот и получит преимущество

nkveres.com

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В понедельник в Ровно встретятся две последние команды первенства. Олег Шандрук рассказал о формировании стартового состава и ожиданиях от игры.

“Как я уже говорил на пресс-конференции, второй тайм с “Рухом” был самым неудачным в весенней части и изменения напрашивались. И на "Динамо" в том числе. Я не вижу проблемы играть через три дня в четвертый, проблема больше не в физическом, а в эмоциональном состоянии. Игроки, имевшие максимальную нагрузку в течение весенней части, у них больше именно эмоциональное выхолощение. У нас более-менее ровный состав, но кто-то больше играет, кто-то меньше и это нормально. Мы не можем на 100% постоянно тасовать склад".

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"Игра против "Динамо" была информативным и своеобразным тестом, кто поможет нам в последних матчах. Даже сейчас мы еще не определились с составом на завтрашнюю игру.

Игроки, которые на контракте в клубе, более надежные. Но Морозко, Шастал и другие выкладываются и хотят доказать себе и клубам, в которых они на контракте, и это для нас помощь.

От Сикейры хотим больше стабильности и надеемся, что в конце сезона он покажет свои лучшие игры, на которые он способен.

Кто справится завтра с давлением, тот и будет иметь преимущество. 12-й игрок – это наше преимущество, и мы на него рассчитываем”, – рассказал тренер в эфире УПЛ ТВ.

"Минай" замыкает таблицу (19 пунктов), у "Вереса" на 1 балл больше.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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