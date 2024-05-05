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Волошин: Из-за тактических нюансов я играл с Колосом и в центре нападения, и правого, и левого вингера

Премьер-лига

Футболист Динамо раскрыл секрет, изменивший ход матча

Волошин: Из-за тактических нюансов я играл с Колосом и в центре нападения, и правого, и левого вингера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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После невнятного первого тайма киевляне разгромили "Колос" 5:0. Назар Волошин рассказал, как тактические аспекты отразились на результате.

“Тренеры сделали акцент на определенных вещах, подсказали, как лучше действовать в атаке и уделили внимание прессингу при потере мяча. Мы смогли прибавить и пошла совсем другая игра. Из-за тактических нюансов я играл и в центре нападения, и правого, и левого вингера. Но дело не в конкретной позиции, а в том, как играет команда, как мы ищем свободные зоны, как двигаются игроки каждого звена.

Буяльский – это очень умный игрок, он чувствует момент, когда нужно пропустить мяч, а когда сыграть самому. Я всегда готов к его нестандартным решениям, поэтому и в этот раз ожидал, что он сыграет наиболее эффективно в этом моменте.

Мы провели сильный второй тайм, это был качественный футбол, но главное, что он был эффективен с точки зрения создания и реализации голевых моментов, – рассказал игрок.

20-летний форвард забил 7 голов в 23 турах.

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Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
Сайт "Динамо"
Опубликовал: Александр Симченко
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