Хомченовский: Все мы немного смотрим в таблицу, поэтому для нас матч против Днепра-1 очень важен

Сегодня "Днепр-1" принимает "Кривбасс". Дмитрий Хомченовский ожидает добиться максимального результата.

“Для «Кривбасса» каждый поединок в УПЛ принципиален. Мы двигаемся к своей цели, хотим побеждать в каждом матче. Поэтому не делим соперников на принципиальных или непринципиальных. Надо набирать три очка против любого оппонента.

Все мы немного смотрим в таблицу (улыбается), поэтому для нас этот матч очень важен. Будем играть только на победу. У соперника неплохая команда, потому игра обещает быть очень интересной”, – отметил полузащитник.