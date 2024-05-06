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Хомченовский: Все мы немного смотрим в таблицу, поэтому для нас матч против Днепра-1 очень важен
Футболист криворожской команды поделился ожиданиями от игры
Фото: ФК Кривбасс
Сегодня "Днепр-1" принимает "Кривбасс". Дмитрий Хомченовский ожидает добиться максимального результата.
“Для «Кривбасса» каждый поединок в УПЛ принципиален. Мы двигаемся к своей цели, хотим побеждать в каждом матче. Поэтому не делим соперников на принципиальных или непринципиальных. Надо набирать три очка против любого оппонента.
Все мы немного смотрим в таблицу (улыбается), поэтому для нас этот матч очень важен. Будем играть только на победу. У соперника неплохая команда, потому игра обещает быть очень интересной”, – отметил полузащитник.
"Днепр-1" занимает 4-е место (45 баллов), у подопечных Вернидуба 54 пункта.
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