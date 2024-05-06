Ротань: Мы должны обеспечить место в Премьер-лиге. Игра есть и придет результат. Надо набраться терпения

В 27-м туре "горожане" расписали боевую ничью с "Рухом" (2:2). Руслан Ротань рассказал о причинах потери очков.

“Футбол понравился болельщикам, мы играем для них. Мне понравилось, как выглядела команда, хотели победить. Ошибки? Это все исправляется, поэтому это нужно пройти. Заслуживали большего, но нужно принять этот результат.

Первый тайм был полностью за нами и второй тайм был неплохой, но концовка в физическом плане нам не далась. Понимали, что "Рух" молодая команда, выносливая, физически готова. Второй пропущенный гол был нелогичен, тактическая ошибка и плюс рикошет. Я считаю, наши ребята заслуживали победы, но чего-то не хватило. С такой игрой мы будем взрослеть. Не сомневаюсь, что станем сильнее.

Смирный потянул мышцу, думаю, он выпал на 3 недели минимум. Ждем возвращения Кампоса. Конец сезона всегда тяжелый. Мы должны обеспечить место в Премьер-лиге и должны быть мотивированы. Игра есть и придет результат, количество перейдет в качество. Это вопрос времени и нужно набраться терпения. Оставшиеся матчи мы должны провести на высоком уровне”, – сообщил тренер.