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Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Дніпро-1
В понедельник, 6 мая состоится поединок 27-го тура, в котором "Днепр-1" встретится с "Кривбассом".
Днепряне занимают 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 пунктов. Отставание от криворожан, которые идут на 3 строчке, составляет 9 баллов.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на 2+2.
Украинская Премьер-лига, 27-й тур
6 мая 2024. Днепр, "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 13:00 "Кривбасс"
Арбитр - Александр Омельченко
Видеотрансляция – 2+2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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