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Буяльский: В первом тайме мы совсем не знали, как Колос будет играть

Премьер-лига

Капитан "Динамо" рассказал о победе над ковалевским клубом

Буяльский: В первом тайме мы совсем не знали, как Колос будет играть

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Капитан "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал разгромную победу над "Колосом" (5:0) и рассказал о предстоящей подготовке к "Шахтеру".

- В первом тайме мы совсем не знали, как наши соперники будут играть, потому что у них сменился тренер. Где-то в первом тайме не перестроились, у соперника получалось выходить из обороны, а у нас не всегда получалось их накрывать. После первого тайма мы уже изменили тактику.

- Прокомментируйте эпизод, когда Ярмоленко отдал вам пас головой, но вы решили не бить, а отдать на Шапаренко ...

- По моему мнению Коля Шапаренко был в лучшей позиции, прямо перед воротами, и я хотел ему в ногу отдать передачу, чтобы он в одно касание нанес удар. Но он уже пробежал, и мне не удалось точно отдать на него. Раз не удалось, значит это решение было неправильным.

- Когда вы забивали, трудно было сразу заметить, вы нанесли этот удар, или Назар Волошин...

- Он пока замахнулся, я уже пробил. Пока он думал, я уже забил. На самом деле, я сказал ему, что ударю, и он оставил мяч.

- Готовы психологически к поединку с "Шахтером"?

- Только что завершилась игра. Впереди еще тренировки, теоретические занятия, на которых мы будем рассматривать сегодняшнюю игру и готовиться к матчу с "Шахтером".

- Показалось, что сегодня болельщики создали самую теплую атмосферу на трибунах...

- Конечно, в присутствии болельщиков очень приятно играть. Мы очень благодарны, стараемся на футбольном поле не подводить их. К тому же они пришли на матч сегодня в такой праздник, когда они наверняка хотели бы побыть дома, с родителями, с детьми. За это им от нас двойная благодарность, - сказал Буяльский.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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