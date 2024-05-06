Судаков - о матче с Динамо: Это будет самая адская игра за последние два-три года

Полузащитник "Шахтера" и автор первого забитого мяча Георгий Судаков поделился эмоциями после матча с "Черноморцем" и ожиданиями от поединка с "Динамо"

- Георгий, поздравляем с победой! Майский цикл матчей с "Черноморцем" завершен. Расскажи, каким получился второй поединок с одесситами?

- Как уже заметил, нам, наверное, главное - быстро забивать, тогда игра меняется, ведь соперник раскрывается. Когда забиваем второй мяч, то можем играть по счету, и становится легче, потому что появляются свободные зоны. Тогда мы контролируем темп и вообще саму игру. Так получилось в первой и второй встрече, когда забили два быстрых мяча и стало намного легче играть.

- Ты открыл счет во встрече. Вспомним этот эпизод.

- Команда прессинговала, и Дмитрий Крыськив отобрал мяч и отдал на меня, а я сместился и пробил.

- Можно считать, что у команды осталось два финала, несмотря на то, что матчей будет больше?

- Понимаем, что следующий поединок очень важен и, наверное, считается финалом, но не хочется забегать вперед. Понимаем, что такое поединок между "Шахтером" и "Динамо", и на 100% будем сконцентрированными накануне матча.

- Есть ли переживания накануне игры с "Динамо"?

- Трепета нет, ведь за этот матч дают столько же баллов, как в игре с "Черноморцем", и понимаем, что это особый поединок

- Лично ты следишь за матчами "Динамо"?

- Не буду врать: конечно!

- Что можешь сказать об игре "Динамо" и какие ожидания имеешь от встречи?

- Это будет самая адская игра за последние два-три года, потому что понимаем, что "Динамо" сейчас находится в невероятной форме и не теряет баллов. Мы также имеем 14 побед подряд, и обе команды полностью готовы к поединку, поэтому думаю, что этот матч будет как финал.

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- Ты после игры осуществил мечту маленького болельщика, который в предыдущей встрече держал плакат с определенной надписью. Расскажи, что чувствуешь в такие моменты?

- Конечно, это очень приятно, что смог подарить такие эмоции мальчику. В предыдущей игре его не заметил, но после матча мне сбросили видео, поэтому после этого вместе с клубом подготовили сюрприз для него, - рассказал Судаков.