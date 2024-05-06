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Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Программу 27-го тура УПЛ будут закрывать "Верес" и "Минай". Ровенчане не побеждают на протяжении четырех матчей подряд и располагаются на предпоследней, 15-й строчке таблицы чемпионата. Закарпатцы находятся на эмоциональном подъеме после победы над "Черноморцем", хотя и пребывают в зоне вылета.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 27-й тур
6 мая 2024. Ровно, "Авангард"
"Верес" 18:00 "Минай"
Арбитр - Игорь Пасхал
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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