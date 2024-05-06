  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Программу 27-го тура УПЛ будут закрывать "Верес" и "Минай". Ровенчане не побеждают на протяжении четырех матчей подряд и располагаются на предпоследней, 15-й строчке таблицы чемпионата. Закарпатцы находятся на эмоциональном подъеме после победы над "Черноморцем", хотя и пребывают в зоне вылета.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур
6 мая 2024. Ровно, "Авангард"
"Верес" 18:00 "Минай"
Арбитр - Игорь Пасхал
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Шищенко: У меня нет претензий к ребятам. Еврокубки - наша цель
yellow-arrow
Безуглый: Качество игры в матче с Ворсклой отходило на второй план
yellow-arrow
Судаков - о матче с Динамо: Это будет самая адская игра за последние два-три года
Верес (Ровно) ФК Минай смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости