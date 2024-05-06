Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Программу 27-го тура УПЛ будут закрывать "Верес" и "Минай". Ровенчане не побеждают на протяжении четырех матчей подряд и располагаются на предпоследней, 15-й строчке таблицы чемпионата. Закарпатцы находятся на эмоциональном подъеме после победы над "Черноморцем", хотя и пребывают в зоне вылета.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 27-й тур

6 мая 2024. Ровно, "Авангард"

"Верес" 18:00 "Минай"

Арбитр - Игорь Пасхал

Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>