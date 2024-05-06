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Безуглый: Качество игры в матче с Ворсклой отходило на второй план
"Металлист 1925" впервые победил под руководством Скрипника
Фото: ФК Металіст 1925
Защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый рассказал о своем голе и победе в матче 27-го тура УПЛ против "Ворсклы" (3:2).
- Во-первых, для нас важен результат. Качество и то, как мы играли в этой игре отходили на второй план, потому что наши конкуренты получили очки, другие играют между собой, поэтому против "Ворсклы" для нас на первом месте был результат.
- Смотивировал ли команду твой первый гол? Можешь его описать?
- Я думаю, да, он дал небольшой толчок для команды, чтобы дальше играть. Но мы быстро пропустили, поэтому дальше пришлось снова набирать ход, чтобы одержать победу у нашего соперника.
- Было слышно эмоции из раздевалки, кричали "Скрипник on fire"?
- Да, немножко было, потому что долгожданная победа. Но этого мало, будем дальше играть и побеждать, - сказал Безуглый.
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