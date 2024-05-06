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Шищенко: У меня нет претензий к ребятам. Еврокубки - наша цель
Тренер "Полесья" прокомментировал ничью с "Зарей"
Фото: ФК Полісся
Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко поделился своими мыслями после домашней ничьей с "Зарей" (1:1) в рамках 27-го тура УПЛ.
"На этой стадии матчи легкими не будут, потому что команды борются за выживание, команды борются за еврокубки. Матч был действительно сложным, но он мог быть легче. Мы были в большинстве, вели в счете 1:0. Хотелось бы, чтобы те моменты, которые у нас были - мы завершали их и забивали еще. Тогда было бы легче.
Во втором тайме мы где-то отдали инициативу "Заре". Не было уверенности. Пропустили гол и ситуация была такой, что "Заря" полностью отошла в оборону, хотела играть на контр-атаках. Но мы не были готовы к этой ситуации, хотя мы и готовились к ним в тренировочном процессе. Но тренировка - это тренировка, а игра - это игра. Возможно, психологически были не готовы к такой ситуации.
Расслабленности не было, но мастерство Герреро. Это замечательный игрок. У меня нет претензий к ребятам, они хотели победы, вели в счете, были хорошие подходы, хорошие моменты. В такую жару было максимум усилий с их стороны. Поэтому я совсем не имею претензий к ребятам.
У нас очень хорошие конкуренты в борьбе за еврокубки, нам нужно готовиться к трем поединкам, которые остались. Легкими они сто процентов не будут. Еврокубки - это цель. Нам нужно готовиться еще серьезнее", - сказал Шищенко.
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