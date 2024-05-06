Шищенко: У меня нет претензий к ребятам. Еврокубки - наша цель

Исполняющий обязанности главного тренера "Полесья" Сергей Шищенко поделился своими мыслями после домашней ничьей с "Зарей" (1:1) в рамках 27-го тура УПЛ.

"На этой стадии матчи легкими не будут, потому что команды борются за выживание, команды борются за еврокубки. Матч был действительно сложным, но он мог быть легче. Мы были в большинстве, вели в счете 1:0. Хотелось бы, чтобы те моменты, которые у нас были - мы завершали их и забивали еще. Тогда было бы легче.

Во втором тайме мы где-то отдали инициативу "Заре". Не было уверенности. Пропустили гол и ситуация была такой, что "Заря" полностью отошла в оборону, хотела играть на контр-атаках. Но мы не были готовы к этой ситуации, хотя мы и готовились к ним в тренировочном процессе. Но тренировка - это тренировка, а игра - это игра. Возможно, психологически были не готовы к такой ситуации.