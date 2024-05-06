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Ярмоленко: Все, что происходит в раздевалке, остается там, и вы об этом никогда не узнаете
Лидер "Динамо" проанализировал победу над "Колосом"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромную победу над "Колосом" (5:0) в матче 27-го тура УПЛ.
- Выиграли, поэтому настроение хорошее. В первом тайме играли плохо, после перерыва сразу забили - и стало легче. "Колос", считаю, провел первый тайм на хорошем уровне, много контролировали мяч, и нам не было легко.
- Два разных тайма. Что изменилось после перерыва?
- Забили гол (улыбается).
- Возможно, в раздевалке что-то было сказано?
- Да мы постоянно разговариваем в раздевалке. Но все, что происходит в раздевалке, остается там, и вы об этом никогда не узнаете. Мы понимаем, что сейчас у нас нет права на ошибку, поэтому нужно было выходить на второй тайм и обязательно забивать.
- В матче с "Днепром-1" вы играли правого вингера, с "Вересом" действовали инсайдом, сегодня вышли на острие. Насколько вам трудно фактически в каждом матче менять позицию?
- Я уже неоднократно говорил, что для меня, в принципе, все позиции не новые, я знаю, как играть и справа, и под нападающими, и нападающим. Ничего трудного для меня нет. Где тренерский штаб меня видит, там и буду играть, - сказал Ярмоленко.
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