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Ярмоленко: Все, что происходит в раздевалке, остается там, и вы об этом никогда не узнаете

Премьер-лига

Лидер "Динамо" проанализировал победу над "Колосом"

Ярмоленко: Все, что происходит в раздевалке, остается там, и вы об этом никогда не узнаете

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромную победу над "Колосом" (5:0) в матче 27-го тура УПЛ.

- Выиграли, поэтому настроение хорошее. В первом тайме играли плохо, после перерыва сразу забили - и стало легче. "Колос", считаю, провел первый тайм на хорошем уровне, много контролировали мяч, и нам не было легко.

- Два разных тайма. Что изменилось после перерыва?

- Забили гол (улыбается).

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- Возможно, в раздевалке что-то было сказано?

- Да мы постоянно разговариваем в раздевалке. Но все, что происходит в раздевалке, остается там, и вы об этом никогда не узнаете. Мы понимаем, что сейчас у нас нет права на ошибку, поэтому нужно было выходить на второй тайм и обязательно забивать.

- В матче с "Днепром-1" вы играли правого вингера, с "Вересом" действовали инсайдом, сегодня вышли на острие. Насколько вам трудно фактически в каждом матче менять позицию?

- Я уже неоднократно говорил, что для меня, в принципе, все позиции не новые, я знаю, как играть и справа, и под нападающими, и нападающим. Ничего трудного для меня нет. Где тренерский штаб меня видит, там и буду играть, - сказал Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
06.05.2024 в 10:49
"все, що відбувається в роздягальні, залишається там, і ви про це ніколи не дізнаєтеся." Не дізнаетесь також,що залишається за лаштунками домовленостей суркісні з хазяями чергових супротивників
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
06.05.2024 в 10:49
"все, що відбувається в роздягальні, залишається там, і ви про це ніколи не дізнаєтеся." Не дізнаетесь також,що залишається за лаштунками домовленостей суркісні з хазяями чергових супротивників
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2
0
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Вarcelinius
06.05.2024 в 10:15
Уборщица Василий поставит жучок и мы всё узнаем.
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