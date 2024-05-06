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Иващенко: До зоны комфорта в УПЛ Оболони еще далеко

Премьер-лига

"Пивовары" минимально одолели "ЛНЗ"

Иващенко: До зоны комфорта в УПЛ Оболони еще далеко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал, чему ему запомнился матч с "ЛНЗ" (1:0).

– Учитывая наше шаткое турнирное положение, ценное каждое очко, а вчера мы обогатились сразу тремя. Приятно. Также не может не радовать, что уже во втором противостоянии подряд не пропускаем.

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– И это несмотря на то, что вчера не играл Назарий Федоровский, сохранивший свои ворота нетронутыми в предыдущем поединке с "Зарей".

– В день матча с "ЛНЗ" Назарий почувствовал дискомфорт в бедре, чтобы не рисковать здоровьем решили дать ему отдохнуть. Тем более, что у нас три равноценных вратаря, и есть из кого выбирать.

– Артему Кичаку, который вчера защищал пост №1, только в дебюте пришлось демонстрировать свое мастерство.

– Мои подопечные почему-то медленно входили в игру, а черкащане умеют очень быстро выбегать в контратаку. И гости чуть не наказали нас за пассивность в дебюте, хорошо, что Кичак был на высоте.

– Благодаря чему удалось навести порядок у своих владений?

– Были незначительные тактические перестроения, но главное, что стали больше дорожить мячом и не позволяли черкащанам оказываться на оперативном пространстве. Неудивительно, что после перерыва гости вынуждены были взять на вооружение длинные верховые передачи, но это каких-то дивидендов им не принесло, потому что наши стопперы надежно действовали на "втором этаже".

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– Конечно, то, что "Оболонь" стабилизировала игру в обороне – радует, но "пивовары" снова были не безгрешны при завершении атак.

– Вы правы, опять наступили на те же грабли. Реализуй при счете 1:0 Ростислав Тарануха и Игорь Краснопир свои голевые моменты, обошлось бы без нервного напряжения. Но, похоже, мы не можем, чтобы не создавать проблем. Имеем то, что имеем.

– Проведенными заменами в середине второго тайма остались довольны?

– Да, "свежие" игроки добавили динамики, хорошо выполнив наставления.

– Победа над "ЛНЗ" позволила "Оболони" укрепить свое положение и удалиться от зоны прямого вылета.

– Конечно, очень довольны, что прервали ничейную серию, но до зоны комфортности еще далеко. Поэтому и дальше - полная концентрация и максимальный настрой, - сказал Иващенко.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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