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Капитан Ворсклы: О финале Кубка мы вообще пока не думаем
Игорь Пердута дал комментарий после матча с "Металлистом 1925"
Фото: ФК Металіст 1925
Капитан "Ворсклы" Игорь Пердута подвел итоги выездного матча против "Металлиста 1925" (2:3).
— Из чего сложилось выездное поражение от харьковчан?
— Мне кажется, мы неуверенно действовали в обороне – уж очень мы многое позволяли сопернику. Харьковчане открыли счет, но мы быстро его сравняли. Однако через несколько минут Габелок вновь вывел хозяев вперед. В дальнейшем "Металлист 1925" играл строго по результату. Сложно сейчас, по горячим следам, проанализировать, но мы в какой-то яме сейчас.
— С трибуны не было понятно, почему рефери назначил пенальти в ваши ворота на 80-й минуте поединка?
— Там было очень много футболистов обеих команд, и, наверное, мяч попал в руку одному из наших ребят. Однако арбитр ничего не объяснял нам.
— Ничья была бы закономерным результатом этой встречи?
— Мы никогда не играем на ничью, всегда хотим выигрывать. Наш соперник лучше использовал свои голевые моменты.
— В следующем туре вы сможете продемонстрировать свой лучший футбол, в домашнем матче с "Минаем"?
— Будем стараться.
— Или вы уже думаете только о финале Кубка Украины, где сразитесь с "Шахтером"?
— О финале Кубка мы вообще пока не думаем. Нам нужно обыграть "Минай" дома.
— Если посмотреть в турнирную таблицу, то видим, что "Ворскла" находится в золотой середине, и, как, вроде бы, серьезных задач уже не имеет…
— У нас есть задача – выигрывать в каждой игре. Да и играть нужно уверенно, а не так, как мы сегодня играли против "Металлиста 1925". Мы не можем играть с таким отношением к делу, как в этой встрече. Вот, что важно.
— У вас продолжается серия матчей без побед, которая насчитывает уже пять игр…
— Да, давно такого не было. Ничего, до следующего поединка мы со всеми вопросами разберемся, и, надеюсь, все будет у нас хорошо, - сказал Пердута.
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