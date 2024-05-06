Борячук: Будем разговаривать с руководством и о премиальных, впервые в 2024 году

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук прокомментировал победу над "Ворсклой" (3:2) в рамках 27-го тура УПЛ.

— Андрей, с победой! Наконец-то ваша безвыигрышная серия из 14-ти матчей завершилась…

— Слава Богу, наконец-то мы переломили эту полосу неудач. Сначала у нас много поражений было, потом часто мы стали играть вничью. Теперь, наконец, победили. Теперь все выдохнут. Вероятно, теперь мы как-то по-другому будем готовиться к предстоящим матчам. Это была действительно важная победа для нас.

— Ваш соперник бился из последних сил в этом поединке, хотя эта игра не имела такого значения для них, как для вашей команды?

— Полтавчане хорошо играли. Не думаю, что они держали в голове предстоящий финал Кубка Украины, который пройдет через 10 дней. С нами они выставили основной состав. Удача была на нашей стороне сегодня.

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— Андрей, с трибуны было видно, что ты провел не лучший поединок, где-то допускал ошибки в завершающей стадии атак. Согласишься с этим?

— Да. Мог бы получше сыграть. Когда выигрывает команда – появляется уверенность. Все ошибаются. Проведу работу над ошибками. И все же, моментами, играл неплохо.

— В каком компоненте игры "Металлист 1925" превзошел "Ворсклу"?

— В реализации голевых моментов мы преуспели больше. Практически все, что создали, мы забили.

— Сегодня свои первые голы в сезоне забили Никита Безуглый и Артем Габелок…

— Им пора забивать. Нас и Максим Имереков, центральный защитник, тащит. Не только форварды должны забивать голы. Хорошо, что многие ребята у нас могут забивать.

— В раздевалку после игры заходили руководители вашего клуба. О чем был разговор?

— Нас поздравили с победой. В воскресенье – выходной у нас. Будем разговаривать и о премиальных, впервые в 2024 году.

— "Ворскла" вскоре сыграет с донецким "Шахтером" в финале Кубка Украины. У полтавчан есть шансы завоевать Кубок нашей страны?

— Есть. Все будет зависеть от того, как будет играть "Ворскла". Все мы знаем, как играет "Шахтер" – первым номером. Горняки всегда контролируют мяч, и соперник делает колоссальную беговую работу. Игрокам полтавской "Ворсклы" нужно быть в хорошей форме, физической, прежде всего. Будут ли подопечные Сергея Долганского прессинговать, или, не будут – от этого многое будет зависеть.

Я напомню, что в первом круге "Ворскла" обыграла "Шахтер" на Арене-Львов. А в поединке второго круга горняки минимально одолели полтавчан, не создав много моментов у ворот Исенко. Часто игры в нашем чемпионате проходят до забитого мяча.

— В понедельник в Ровно сыграют "Верес" и "Минай". Какой результат вас устроит в этой игре?

— Даже, не знаю. Мы должны о своей игре думать, прежде всего, - сказал Борячук.