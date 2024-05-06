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Борячук: Будем разговаривать с руководством и о премиальных, впервые в 2024 году
"Металлист 1925" выиграл первый матч со Скрипником
Фото: ФК Металіст 1925
Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук прокомментировал победу над "Ворсклой" (3:2) в рамках 27-го тура УПЛ.
— Андрей, с победой! Наконец-то ваша безвыигрышная серия из 14-ти матчей завершилась…
— Слава Богу, наконец-то мы переломили эту полосу неудач. Сначала у нас много поражений было, потом часто мы стали играть вничью. Теперь, наконец, победили. Теперь все выдохнут. Вероятно, теперь мы как-то по-другому будем готовиться к предстоящим матчам. Это была действительно важная победа для нас.
— Ваш соперник бился из последних сил в этом поединке, хотя эта игра не имела такого значения для них, как для вашей команды?
— Полтавчане хорошо играли. Не думаю, что они держали в голове предстоящий финал Кубка Украины, который пройдет через 10 дней. С нами они выставили основной состав. Удача была на нашей стороне сегодня.
— Андрей, с трибуны было видно, что ты провел не лучший поединок, где-то допускал ошибки в завершающей стадии атак. Согласишься с этим?
— Да. Мог бы получше сыграть. Когда выигрывает команда – появляется уверенность. Все ошибаются. Проведу работу над ошибками. И все же, моментами, играл неплохо.
— В каком компоненте игры "Металлист 1925" превзошел "Ворсклу"?
— В реализации голевых моментов мы преуспели больше. Практически все, что создали, мы забили.
— Сегодня свои первые голы в сезоне забили Никита Безуглый и Артем Габелок…
— Им пора забивать. Нас и Максим Имереков, центральный защитник, тащит. Не только форварды должны забивать голы. Хорошо, что многие ребята у нас могут забивать.
— В раздевалку после игры заходили руководители вашего клуба. О чем был разговор?
— Нас поздравили с победой. В воскресенье – выходной у нас. Будем разговаривать и о премиальных, впервые в 2024 году.
— "Ворскла" вскоре сыграет с донецким "Шахтером" в финале Кубка Украины. У полтавчан есть шансы завоевать Кубок нашей страны?
— Есть. Все будет зависеть от того, как будет играть "Ворскла". Все мы знаем, как играет "Шахтер" – первым номером. Горняки всегда контролируют мяч, и соперник делает колоссальную беговую работу. Игрокам полтавской "Ворсклы" нужно быть в хорошей форме, физической, прежде всего. Будут ли подопечные Сергея Долганского прессинговать, или, не будут – от этого многое будет зависеть.
Я напомню, что в первом круге "Ворскла" обыграла "Шахтер" на Арене-Львов. А в поединке второго круга горняки минимально одолели полтавчан, не создав много моментов у ворот Исенко. Часто игры в нашем чемпионате проходят до забитого мяча.
— В понедельник в Ровно сыграют "Верес" и "Минай". Какой результат вас устроит в этой игре?
— Даже, не знаю. Мы должны о своей игре думать, прежде всего, - сказал Борячук.
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