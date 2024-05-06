Сабо: Глупое заявление Максимова. Его слова будут давить на психологию игроков

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо дал прогноз на матч "Днепр-1" - "Кривбасс" и озвучил перспективы Юрия Максимова во главе днепровской команды после его неожиданного заявления.

- Ваш прогноз на матч "Днепр-1" - "Кривбасс"?

- "Днепру-1" будет тяжело. У Максимова очень много травмированных, некого ставить. Плюс команду покинули все легионеры. Но, учитывая, что это дерби, поставлю на ничью - 1:1. Возможно, Максимову даже придется играть вторым номером на контратаках, хотя это не свойственный для него футбол. Пока что у Юры более слабая команда, чем у "Кривбасса".

- Максимов заявил, что подаст в отставку, если "Днепр-1" не выиграет у "Кривбасса".

- Это было глупое заявление с его стороны. Я сам делал такие ошибки, но только после игры, а не до матча. Его слова будут давить на психологию футболистов. Они махнут рукой: "Да какая нам разница тогда, какое место займем, четвертое или шестое?", и все.

- Как думаете, Максимов действительно уйдет в отставку, если "Днепр-1" не победит "Кривбасс"?

- Раз он такое сказал, то, конечно, уйдет. С этой командой он ничего не построит, а новых игроков ему вряд ли летом купят, учитывая финансовые проблемы "Днепра-1". Хотя сегодня трудно найти усиление. Все разъехались, никого нет!

- Какое место займут "Днепр-1" и "Кривбасс" по итогам чемпионата?

- "Кривбасс" однозначно будет третьим. "Днепр-1" его не догонит, девять очков разницы - это много. Тем более, у Максимова нет состава, который может выйти и выиграть четыре игры подряд. Но, думаю, "Днепр-1" удержит за собой четвертое место. "Полесье" развалилось, как команда, после ухода Калитвинцева. Только "Рух" может вклиниться в борьбу, у них симпатичная команда.

- Кто, по-вашему, сильнее, как тренер: Вернидуб или Максимов?

- И тот, и тот хороший. Вернидуб любит дисциплину и где бы он ни был, он везде построит команду. Максимов был хорошим футболистом и стал хорошим тренером. Я до сих пор не пойму, почему его уволили из "Ворсклы", ведь он там прекрасно работал. Наверное, был какой-то конфликт.

- Максимов - очень эмоциональный тренер, чего только стоят его драки с Рыбкой и Алиевым. У вас были с ним конфликты в "Динамо"?

- Юра очень эмоциональный, это да, но у меня с ним конфликтов и проблем не было, потому что мы, в основном, выигрывали. У Максимова такой характер, он хочет постоянно побеждать.

- Если Максимов уйдет из "Днепра-1", какой следующий клуб он может возглавить в Украине?

- Пока что не знаю. У нас тренеры на три-четыре месяца приходят. Это же не дело. Я бы вот так не ушел. Если я прихожу, то мне надо поговорить с руководством, усилить команду, очертить планы на будущее. Но сейчас некем усиливать клубы. В Украине крутятся одни и те же футболисты, которые просто меняют команды. Это ненормально, - считает Сабо.