Сикан: С Пушичем уверенности у нас стало больше, да и тактически команда играет грамотно

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о победе над "Черноморцем" (3:0) в рамках 27-го тура УПЛ.

— Даниил, в апреле болельщики "Шахтера" признали тебя лучшим футболистом команды. Ты намерен включиться в погоню за Судаковым, у которого уже много таких призов?

— Думаю, что в нынешнем сезоне я его не догоню, да это и не моя цель.

— В каком настроении подходили к этой игре?

— В отличном. Мы продемонстрировали хороший футбол, много забиваем, побеждаем в каждой игре.

— Такие серии, как у "Шахтера" сейчас бывают редко

— Все ребята стараются и работают на один результат.

— Что привнес в команду ваш новый главный тренер Марино Пушич?

— После того, как нас тренировал Патрик ван Леувен, Пушич многое изменил в игре команды. Мотивации и уверенности у нас стало больше, да и тактически команда играет грамотно. На футбольном поле все это видят. Наш главный тренер проводит и индивидуальные беседы с футболистами, и вместе со всей командой общается.

— Ты забил 10-й мяч в нынешнем сезоне и преследуешь Ваната из "Динамо" в споре лучших снайперов УПЛ.

— Честно, стать лучшим бомбардиром в УПЛ – не самое главное для меня. Самое важное – чтобы "Шахтер" всегда побеждал.

— Ничья в следующую субботу, будет хорошим результатом для "Шахтера", в противостоянии с киевским "Динамо"?

— Мы всегда играем только на победу. Надеемся на лучшее, - заявил Сикан.