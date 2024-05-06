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Филиппов - в запасе. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Кривбасс

Премьер-лига

Начало - в 13:00

Филиппов - в запасе. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Кривбасс

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В понедельник, 6 мая состоится поединок 27-го тура, в котором "Днепр-1" встретится с "Кривбассом". Наставники обеих команды огласили стартовые составы на игру.

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Пасич, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Очеретько, Леднев, Гаджиев, Кивинда,

Запасные: Кинарейкин, Крапивцов, Авраменко, Третьяков, Горбунов, Когут, Мельниченко, Танчик, Хан, Филиппов.

"Кривбасс": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык, Лунев, Задерака, Кожушко,

Запасные: Хома, Омельченко, Бескоровайный, Виливальд, Понедельник, Рябов, Татарков, Твердохлеб, Соса, Близниченко, По Жан, Дебелко.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
06.05.2024 в 12:46
Пздц, приехали блъ...
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
06.05.2024 в 12:46
Пздц, приехали блъ...
Ответить
0
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