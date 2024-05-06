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Филиппов - в запасе. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Кривбасс
Начало - в 13:00
Фото: ФК Кривбас
В понедельник, 6 мая состоится поединок 27-го тура, в котором "Днепр-1" встретится с "Кривбассом". Наставники обеих команды огласили стартовые составы на игру.
"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Пасич, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Очеретько, Леднев, Гаджиев, Кивинда,
Запасные: Кинарейкин, Крапивцов, Авраменко, Третьяков, Горбунов, Когут, Мельниченко, Танчик, Хан, Филиппов.
"Кривбасс": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык, Лунев, Задерака, Кожушко,
Запасные: Хома, Омельченко, Бескоровайный, Виливальд, Понедельник, Рябов, Татарков, Твердохлеб, Соса, Близниченко, По Жан, Дебелко.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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