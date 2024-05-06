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УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева

Премьер-лига

Интригующее противостояние в Днепре

УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева

Фото: СК Дніпро-1

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На "Днепр-Арене" сыграли один из самых интригующих матчей 27-го тура УПЛ. Четвертый команда нынешнего чемпионата принимала третью. Хотя команды находятся рядом в турнирной таблице, криворожцы опережали днепрян на 9 очков. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой подопечных Вернидуба – 3:0.

УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева - изображение 1

Уже сейчас можно сказать, что вторая часть сезона у подопечных Юрия Максимова явно не удалась. Было потеряно много очков в матчах, где "Днепр-1" должен был побеждать. По количеству очков, побед и забитых мячей "Кривбасс" на данный момент уверенно удерживает третье место. В 2024 году подопечные Вернидуба проиграли только "Шахтеру".

У хозяев была существенная потеря на эту игру, ведь из-за дисквалификации не мог сыграть основной центральный защитник Эдуард Сарапий. Таким образом, в центре защиты сегодня сыграл опытный защитник Владимир Адамюк. Также отметим появление в стартовом составе 18-летнего нападающего Рамика Гаджиева и 19-летнего Даниэля Кивинды. Перед матчем заболел Алексей Гуцуляк. У гостей нет дисквалифицированных футболистов, но есть травмированные. К примеру. не могли сыграть нападающий Принс Аду и голкипер Андрей Клищук.

Днепряне уже в дебюте противостояния продемонстрировали свое желание играть с позиции силы. Однако довести свои атаки до логического завершения не удавалось. У обеих команд были существенные проблемы с позиционным футболом. Борьбы хватало, а вот моментов не было. Голкиперы отдыхали и наслаждались жизнью.

УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева - изображение 2

На 16-й минуте впервые пришлось вступать в игру Маханькову, когда он парировал удар из-за пределов штрафной под дальнюю стойку от Кивинды. Молодой талант не побоялся взять на себя инициативу. Ответственность за результат слишком давила на футболистов обеих команд, которые боялись ошибиться. Гости вообще редко доходили с мячом до заключительной трети поля. В итоге, первый тайм завершился закономерной нулевой ничьей. Хочется эти 45 минут забыть и никогда не вспоминать.

В начале второго тайма характер игры не изменился. Днепряне пытались хотя бы что-нибудь создать у ворот Маханькова, но ошибки в заключительной трети мешали им. Казалось, что гостей устраивает ничья. Слишком пассивно сегодня играли подопечные Вернидуба.

На 57-й минуте все же достигли своего подопечные Максимова. После передачи Рубчинского в дальний угол из-за пределов штрафной попал Гаджиев – 1:0. Для 18-летнего нападающего это дебютный гол в УПЛ. После пропущенного гола должны были заиграть активнее гости, но мяч у них вообще не держался. Уверенно играли по счету днепряне.

На 79-й минуте игру остановили из-за воздушной тревоги. Для матчей в Днепре это обычное явление. После возобновления игры моментов не было. В итоге, "Днепр-1" закрепился на четвертом месте, а "Кривбасс" впервые за два месяца проиграл.

Vbet лига. 27-й тур

"Днепр-1" - "Кривбасс" 1:0

Голы: Гаджиев (57)

Предупреждение: Леднев (33)

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Пасич, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Очеретько, Леднев (Когут, 86), Гаджиев (Третьяков, 75), Кивинда (Филиппов, 75)

"Кривбасс": Маханьков, Бандейра, Сантини (Бескоровайный, 68), Стецьков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык (Соса, 64), Лунев (Татарков, 77), Задерака (Понедельник, 64), Кожушко (Твердохлеб, 64)

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Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
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1 голосов
Комментарии
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denis066 (Днепр )
06.05.2024 в 17:40
А вы верите что Кривбасс 3 игры проиграет? я ВЕРЮ...
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Комментарии 39
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denis066 (Днепр )
06.05.2024 в 17:40
А вы верите что Кривбасс 3 игры проиграет? я ВЕРЮ...
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2
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Spokoyno (Київ)
06.05.2024 в 17:47
А Д1 всі виграє, до того ще Шахтар розгромить
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aleks68
06.05.2024 в 17:52
если шахтёру ничего не нужно будет после выигрыша у динамо и ворсклы в кубке?
 
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:10
Все видели, каким спокойным был Вернидуб в конце матча? То то же.
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Trztrqtr (Украина)
06.05.2024 в 17:16
Если ты не поставил большую сумму в пользу победы СК (ну, раз ты так был уверен в результате), то все твои "намеки" и "я ж говорил"-пустой треп:)
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balamyt (Boston)
06.05.2024 в 17:16
Тебе думать так легче...ну и успокойся..Твое 3 место никто не отберёт.
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:23
Да не отберёт... Просто противно смотреть, когда твоя команда тупо не бьёт по воротам ибо ТАК НАДО.
 
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Spokoyno (Київ)
06.05.2024 в 17:22
Пане Олеже УЗБАГОЙСЯ Переміг той, кому "обставини глубже швайку загнали" Юра забезпечив Кривбасу участь у єврокубках, а Д1 ще НІТ, а йому з Шахтарем грати...
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:26
Да я особо не переживаю, просто уже осточертели эти вернидубовские сливы. Неужели он думает, шо это никто не видит и не понимает?
 
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Джим Слэйд (Харьков)
06.05.2024 в 17:34
Убрать Вернидуба, назначить кого-то типа Скрипника, и они с таким составом на вылет пойдут
 
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Spokoyno (Київ)
06.05.2024 в 17:44
Олег, а що Вернидуб має склад кращий ніж у Д1? Ну не завжди виходить через "стрибок вище голови" з поцілунком Фортуни А Гаджиєв ще з десяток разів з такої позиції навіть по воротах не влучить
 
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:44
Да нет, я Вернидуба, как тренера не хаю, пусть и дальше себе рулит, просто не надо строить из себя кристально честного и неподкупного мужика. Рыльце то у него в пушку, и хорошо в пушку, все мы прекрасно помним, как он бессовестно сливал Динамо взамен на тренерское кресло.
 
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:09
Юра, АСТАНАВИСЬ! Где твоя ЧЕСТЬ,? Где твою СОВЕСТЬ?
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Джим Слэйд (Харьков)
06.05.2024 в 17:10
Занять третье место с составом слегка лучше, чем у Миная или Вереса - это весьма круто
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:05
Вот будет хохма, если главный сливной бач... тьфу ты... "мужичок" упл просрёт 3-е место. Хотя нет... ему ж обещали.
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Джим Слэйд (Харьков)
06.05.2024 в 17:07
Отрицательные очки даже при очень плохой игре не начисляют, так что не должны)
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balamyt (Boston)
06.05.2024 в 17:03
Поздравляю Днепр1 с. Заслуженной победой. над. Кривбасом...Максимова команда просит остаться. ..Он ещё может многое Днепра1 .но руководству нужно усиленно подумать о смене. Бази..т.к. играть привозил.тревогаг не будет ни один легионер..а команде необходимо усиление..именно легионерами..с укр.все в порядке .а для этого необходимо. Безопасность и финансирование..Тренер ..лучшего не нужно
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:00
Ещё до начала матча, когда я увидел стартовый состав Кривбасса, я понял, шо будет слив. И об этом в анонсе написал. Ещё и Юру заранее поздравил.
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1
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vlotko (Броди)
06.05.2024 в 17:03
Пора брати участь у передачі " Битва екстрасенсів"
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2
0
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:52
"Битва прогнозистов"
 
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2024 в 16:57
Якесь скопище інтелектуалів літературно витончених риторів
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0
3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.05.2024 в 16:56
Дніпро об'єктивно сильніший за Кривбас, це факт; і в цьому матчі він це показав - рівно настільки сьогодні виграв, тобто мінімально.
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2
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2024 в 16:50
Ну все Максимов залишається тренером. Поки що. А Динамо як мінімум друге. От мені цікаво, кроти приїдуть грати у Дніпро 18го? ☹️
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4
3
fanatSD (донецк)
06.05.2024 в 17:04
отыимеют 11-го твою помойку динамо и приедут никуда не денуться
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2
1
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Вarcelinius
06.05.2024 в 16:48
СЛИВ. Кривбасс тупо не бил по воротам. Браво Вернидуб! Классика слива!
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aleks68
06.05.2024 в 16:52
ради чего сливать днепру?оставить максимова?создать себе проблемы в борьбе за бронзу?и ещё-без усиления состава и кривбассу и днепр-1 в еврокубках будет очень непросто
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1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2024 в 16:53
верниCLUB)))
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Вarcelinius
06.05.2024 в 17:53
верниЗУБ
 
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0
vpakhomov123 (днепр)
06.05.2024 в 16:47
развалинами криворожского дерьма удовлетворен,сосите гниды
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Вarcelinius
06.05.2024 в 16:51
Вашей вонючей пердне просто слили игру. Хлебните на радостях уроды.
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vpakhomov123 (днепр)
06.05.2024 в 16:53
кому там слило? ахахах,иди поплачь ,мразота,все по игре,без шансов для криворожского дерьма
 
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Вarcelinius
06.05.2024 в 16:55
Да вам же дятлам торможенным и слили. Благо наш Мужик мастак на эти дела. Когда надо.
 
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aleks68
06.05.2024 в 16:46
тут один "гений"писал что кривбасс будет первым выиграв последние четыре игры.ау .....жажа.давай обливай помоями максимова.вернидуб сдулся
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4
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2024 в 16:51
Смокчи у свого Наперсточника, і не смерди
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4
aleks68
06.05.2024 в 16:53
лижи суркису чмо и не воняй.подмойся перед 11 мая ......
 
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aleks68
06.05.2024 в 17:18
.....расскажи лучше как суркисы поднялись на унитазах
 
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Джим Слэйд (Харьков)
06.05.2024 в 16:59
Он бы даже вторым в этом случае не был Для Кривбасса сезон по сути закончен
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1
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Вarcelinius
06.05.2024 в 16:46
Прелестно!
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наварін (Київ)
06.05.2024 в 16:45
Сьогодні Дніпро виявився сильнішим. Вітаю дніпрян з перемогою їхньої команди.
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