УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева

На "Днепр-Арене" сыграли один из самых интригующих матчей 27-го тура УПЛ. Четвертый команда нынешнего чемпионата принимала третью. Хотя команды находятся рядом в турнирной таблице, криворожцы опережали днепрян на 9 очков. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой подопечных Вернидуба – 3:0.

Уже сейчас можно сказать, что вторая часть сезона у подопечных Юрия Максимова явно не удалась. Было потеряно много очков в матчах, где "Днепр-1" должен был побеждать. По количеству очков, побед и забитых мячей "Кривбасс" на данный момент уверенно удерживает третье место. В 2024 году подопечные Вернидуба проиграли только "Шахтеру".

У хозяев была существенная потеря на эту игру, ведь из-за дисквалификации не мог сыграть основной центральный защитник Эдуард Сарапий. Таким образом, в центре защиты сегодня сыграл опытный защитник Владимир Адамюк. Также отметим появление в стартовом составе 18-летнего нападающего Рамика Гаджиева и 19-летнего Даниэля Кивинды. Перед матчем заболел Алексей Гуцуляк. У гостей нет дисквалифицированных футболистов, но есть травмированные. К примеру. не могли сыграть нападающий Принс Аду и голкипер Андрей Клищук.

Днепряне уже в дебюте противостояния продемонстрировали свое желание играть с позиции силы. Однако довести свои атаки до логического завершения не удавалось. У обеих команд были существенные проблемы с позиционным футболом. Борьбы хватало, а вот моментов не было. Голкиперы отдыхали и наслаждались жизнью.

На 16-й минуте впервые пришлось вступать в игру Маханькову, когда он парировал удар из-за пределов штрафной под дальнюю стойку от Кивинды. Молодой талант не побоялся взять на себя инициативу. Ответственность за результат слишком давила на футболистов обеих команд, которые боялись ошибиться. Гости вообще редко доходили с мячом до заключительной трети поля. В итоге, первый тайм завершился закономерной нулевой ничьей. Хочется эти 45 минут забыть и никогда не вспоминать.

В начале второго тайма характер игры не изменился. Днепряне пытались хотя бы что-нибудь создать у ворот Маханькова, но ошибки в заключительной трети мешали им. Казалось, что гостей устраивает ничья. Слишком пассивно сегодня играли подопечные Вернидуба.

На 57-й минуте все же достигли своего подопечные Максимова. После передачи Рубчинского в дальний угол из-за пределов штрафной попал Гаджиев – 1:0. Для 18-летнего нападающего это дебютный гол в УПЛ. После пропущенного гола должны были заиграть активнее гости, но мяч у них вообще не держался. Уверенно играли по счету днепряне.

На 79-й минуте игру остановили из-за воздушной тревоги. Для матчей в Днепре это обычное явление. После возобновления игры моментов не было. В итоге, "Днепр-1" закрепился на четвертом месте, а "Кривбасс" впервые за два месяца проиграл.

Vbet лига. 27-й тур

"Днепр-1" - "Кривбасс" 1:0

Голы: Гаджиев (57)

Предупреждение: Леднев (33)

"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Пасич, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Очеретько, Леднев (Когут, 86), Гаджиев (Третьяков, 75), Кивинда (Филиппов, 75)

"Кривбасс": Маханьков, Бандейра, Сантини (Бескоровайный, 68), Стецьков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык (Соса, 64), Лунев (Татарков, 77), Задерака (Понедельник, 64), Кожушко (Твердохлеб, 64)