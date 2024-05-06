Назарина: Думаю, сейчас Шахтер не хуже Байера

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина оценил матч с "Черноморцем" (3:0) в рамках 27-го тура УПЛ.

— Егор, поздравление с победой! Почему все матчи горняков с одесситами складываются так легко?

— Я бы не сказал, что нам было легко. Была трудная игра, ведь наш соперник показывает хороший футбол, с ними интересно играть. Гости имели моменты у наших ворот. Мы создали много голевых моментов и забили трижды уже в первом тайме, хотя, могу сказать, что мы могли забивать значительно больше. В целом, повторюсь, это была непростая игра для нас.

— Кто в составе "Шахтера" сыграл лучше всех?

— Я не хотел бы никого выделять, мы одна команда. Считаю, что мы провели хороший поединок, именно, как команда.

— Через неделю нас ожидает украинское класико – "Шахтер" – "Динамо". С какими мыслями вы будете готовиться к этой встрече?

— Будем настраиваться. В "Шахтере" все всегда думают о победе. Ясно, что будем настраиваться на позитивный результат. Приложим все силы, чтобы победить.

— В нынешнем чемпионате Украины "Шахтеру" не хватает таких статусных игр?

— Я бы сказал, что сейчас в чемпионате Украины нам ни с кем не бывает легко. Думаю, что мы видим достаточно много интересных матчей.

— У "Шахтера" сейчас 14 побед кряду в чемпионате. Даже у главной сенсации сезона в Европе – "Байера" – в Бундеслиге не было такой серии.

— Да Бог, чтоб так и дальше было. Мы – "Шахтер". Думаю, что мы не хуже "Байера".

— Ты знаешь, что "Шахтеру" выгодна победа в нынешней Лиге чемпионов "Реала", "Баварии" или "ПСЖ", но не "Боруссии"?

— Знаю, но это не от нас зависит. Хотел бы, что Лигу чемпионов выиграл "Реал".

Читайте также Официально Боруссия Дортмунд гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, но это еще не гарантия для Шахтера

— Сколько можно им выигрывать…

— У мадридцев хорошая, молодая команда. Интересно за ними наблюдать. Да и к тому же там играет Андрей Лунин. Раньше мы играли с ним в одной команде. Я и сейчас поддерживаю с ним контакт. В сборной Украины недавно с ним общались. Хочу пожелать ему успехов в нынешней Лиге чемпионов, - сказал Назарина.