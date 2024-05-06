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Назарина: Думаю, сейчас Шахтер не хуже Байера
У "горняков" серия из 14 побед подряд
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина оценил матч с "Черноморцем" (3:0) в рамках 27-го тура УПЛ.
— Егор, поздравление с победой! Почему все матчи горняков с одесситами складываются так легко?
— Я бы не сказал, что нам было легко. Была трудная игра, ведь наш соперник показывает хороший футбол, с ними интересно играть. Гости имели моменты у наших ворот. Мы создали много голевых моментов и забили трижды уже в первом тайме, хотя, могу сказать, что мы могли забивать значительно больше. В целом, повторюсь, это была непростая игра для нас.
— Кто в составе "Шахтера" сыграл лучше всех?
— Я не хотел бы никого выделять, мы одна команда. Считаю, что мы провели хороший поединок, именно, как команда.
— Через неделю нас ожидает украинское класико – "Шахтер" – "Динамо". С какими мыслями вы будете готовиться к этой встрече?
— Будем настраиваться. В "Шахтере" все всегда думают о победе. Ясно, что будем настраиваться на позитивный результат. Приложим все силы, чтобы победить.
— В нынешнем чемпионате Украины "Шахтеру" не хватает таких статусных игр?
— Я бы сказал, что сейчас в чемпионате Украины нам ни с кем не бывает легко. Думаю, что мы видим достаточно много интересных матчей.
— У "Шахтера" сейчас 14 побед кряду в чемпионате. Даже у главной сенсации сезона в Европе – "Байера" – в Бундеслиге не было такой серии.
— Да Бог, чтоб так и дальше было. Мы – "Шахтер". Думаю, что мы не хуже "Байера".
— Ты знаешь, что "Шахтеру" выгодна победа в нынешней Лиге чемпионов "Реала", "Баварии" или "ПСЖ", но не "Боруссии"?
— Знаю, но это не от нас зависит. Хотел бы, что Лигу чемпионов выиграл "Реал".
— Сколько можно им выигрывать…
— У мадридцев хорошая, молодая команда. Интересно за ними наблюдать. Да и к тому же там играет Андрей Лунин. Раньше мы играли с ним в одной команде. Я и сейчас поддерживаю с ним контакт. В сборной Украины недавно с ним общались. Хочу пожелать ему успехов в нынешней Лиге чемпионов, - сказал Назарина.
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