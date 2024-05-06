  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назарина: Думаю, сейчас Шахтер не хуже Байера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назарина: Думаю, сейчас Шахтер не хуже Байера

Премьер-лига

У "горняков" серия из 14 побед подряд

Назарина: Думаю, сейчас Шахтер не хуже Байера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина оценил матч с "Черноморцем" (3:0) в рамках 27-го тура УПЛ.

— Егор, поздравление с победой! Почему все матчи горняков с одесситами складываются так легко?

— Я бы не сказал, что нам было легко. Была трудная игра, ведь наш соперник показывает хороший футбол, с ними интересно играть. Гости имели моменты у наших ворот. Мы создали много голевых моментов и забили трижды уже в первом тайме, хотя, могу сказать, что мы могли забивать значительно больше. В целом, повторюсь, это была непростая игра для нас.

— Кто в составе "Шахтера" сыграл лучше всех?

— Я не хотел бы никого выделять, мы одна команда. Считаю, что мы провели хороший поединок, именно, как команда.

Читайте такжеСикан: С Пушичем уверенности у нас стало больше, да и тактически команда играет грамотно

— Через неделю нас ожидает украинское класико – "Шахтер" – "Динамо". С какими мыслями вы будете готовиться к этой встрече?

— Будем настраиваться. В "Шахтере" все всегда думают о победе. Ясно, что будем настраиваться на позитивный результат. Приложим все силы, чтобы победить.

— В нынешнем чемпионате Украины "Шахтеру" не хватает таких статусных игр?

— Я бы сказал, что сейчас в чемпионате Украины нам ни с кем не бывает легко. Думаю, что мы видим достаточно много интересных матчей.

— У "Шахтера" сейчас 14 побед кряду в чемпионате. Даже у главной сенсации сезона в Европе – "Байера" – в Бундеслиге не было такой серии.

— Да Бог, чтоб так и дальше было. Мы – "Шахтер". Думаю, что мы не хуже "Байера".

— Ты знаешь, что "Шахтеру" выгодна победа в нынешней Лиге чемпионов "Реала", "Баварии" или "ПСЖ", но не "Боруссии"?

— Знаю, но это не от нас зависит. Хотел бы, что Лигу чемпионов выиграл "Реал".

Читайте такжеОфициально Боруссия Дортмунд гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, но это еще не гарантия для Шахтера

— Сколько можно им выигрывать…

— У мадридцев хорошая, молодая команда. Интересно за ними наблюдать. Да и к тому же там играет Андрей Лунин. Раньше мы играли с ним в одной команде. Я и сейчас поддерживаю с ним контакт. В сборной Украины недавно с ним общались. Хочу пожелать ему успехов в нынешней Лиге чемпионов, - сказал Назарина.

По теме
yellow-arrow
Решающая игра Максимова? СК Днепр-1 - Кривбасс. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Филиппов - в запасе. Стартовые составы на матч Днепр-1 - Кривбасс
yellow-arrow
Днепр-1 - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Егор Назарина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости