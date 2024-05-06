Федорчук: Кривбасс сейчас более мотивированная команда, чем Днепр-1

Известный в прошлом футболист, а ныне еще и авторитетный эксперт Олег Федорчук высказался касательно слов главного тренера "Днепра-1" Юрия Максимова о том, что он покинет команду в случае непобеды над "Кривбассом".

– Ваш прогноз на матч "Днепр-1" – "Кривбасс"?

– Играют две команды, которые решают разные задачи. "Кривбасс" условно борется за второе лигочемпионовское место с "Динамо", а у "Днепра-1" и вовсе отсутствуют четкие задачи в связи с финансовыми трудностями. Не добавляют оптимизма и постоянные слухи, что ведущие игроки, Гуцуляк и Пихаленок, могут покинуть команду. Это точно демотивирует "Днепр-1". Но это мини-дерби, ведь команды из одной области, поэтому игра будет эмоциональной. Мой прогноз – более мотивированный "Кривбасс" победит со счетом 2:1.

– Максимов заявил, что подаст в отставку, если "Днепр-1" не выиграет у "Кривбасса".

– Я вообще не понимаю, для чего Максимов это сказал. Наверное, сделал сигнал "Полесью", что готов вернуться. Игроков "Днепра-1" его заявление точно не мотивирует. Если бы тренер возглавлял команду лет семь, как Кварцяный, и такое сказал, то это еще можно понять. Но это заявление Максимова не дает плюсов ни ему, ни подготовке, ни игрокам. Зачем пугать своим уходом? Хочешь уходить – уходи! У нас не рабовладельческий строй.

Не могут ли игроки плавить Максимова? Нет. Максимов во всех командах был в очень доверительных отношениях с игроками. У него есть обойма, 12-13 футболистов, которые всегда играют. При таких обстоятельствах основной состав дорожит этим своим статусом.

– Как думаете, Максимов действительно уйдет в отставку, если "Днепр-1" не победит "Кривбасс"?

– Если тренер озвучил мысль о возможном уходе, то он долго точно не проработает. И поражение от "Кривбасса" – это наименьшая причина увольнения. Почему Максимов это заявил перед игрой с "Кривбассом"?

"Кривбасс" сейчас более солидная, более сбалансированная, более мотивированная команда, чем "Днепр-1". "Днепр-1" не выиграл у "Миная", у которого зарплаты меньше, чем у некоторых команд Первой лиги. Почему Максимов не ушел после этого матча? Вот этот вопрос. Поэтому я не понимаю, на кого рассчитано заявление Максимова. Может, для слабохарактерных?

– Если Максимов уйдет из "Днепра-1", какой следующий клуб он может возглавить в Украине?

– Реальный ли вариант Максимов для "Полесья"? Я думаю, запасной. Его и брали спортивным директором под прицел будущего тренера, но что-то пошло не так. Предполагаю, что эти вот качели Максимова в "Днепре-1" связаны как раз-таки с "Полесьем". На сегодня многие амбициозные тренеры рассчитывают попасть туда, - считает Федорчук.